61ª edição da ExpoLondrina começa nesta quinta; veja a programação

Da Redação

O evento começa oficialmente às 16h desta quinta

A 61ª edição da ExpoLondrina começa nesta quinta-feira (6) e deve atrair um grande público, não somente de Londrina, mas de vários municípios da região norte de Paraná. Os portões do Parque Governador Ney Braga, local em que o evento ocorre, foram abertos às 9h para os visitantes.

De acordo com as informações do site oficial da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina, as festividades começam oficialmente às 16h na Pista de Julgamento Central e deve contar com a presença do governador do Estado, Ratinho Junior.

Os portões da arena abrem às 20 horas para a primeira noite de shows com Hugo & Guilherme. O mais recente lançamento da dupla, “Mágica”, que está entre as 50 mais ouvidas no Spotify no Brasil. Na sequência será a vez do DJ Pedro Sampaio animar o recinto de shows.

O presidente da Sociedade Rural de Londrina, Marcelo Janene El-Kadre, afirmou que a ExpoLondrina levou vários meses de planejamento e busca levar ao setor agro um amplo conhecimento sobre novas ferramentas que auxiliam os produtores rurais.

“São meses planejando um evento para Londrina, para o estado do Paraná e para todo o Brasil. Nosso objetivo é ofertar uma robusta agenda de conhecimento técnico aos produtores rurais e a todas as pessoas envolvidas com o setor agro, além de pensar atrativos que atendam famílias inteiras e que contribuam com o desenvolvimento econômico de nossa região”, destacou.

O evento terá 11 dias de duração e, dentro desse período, deve contar com mais de 500 mil visitantes.

