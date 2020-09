471 presos testaram positivo para Covid-19 no Paraná - TNOnline

Continua após publicidade

Desde o início da pandemia no Paraná, em março, 471 presos testaram positivo para o novo coronavírus no Paraná, de acordo com o Departamento Penitenciário do estado (Depen).

Do número de contaminados, 423 estão recuperados. Ao todo, são 33 mil detentos no estado, divididos por 33 penitenciárias e 37 cadeias.

Durante esse período, ocorreram três mortes no sistema prisional em decorrência da Covid-19. Em 12 de julho, faleceu o ex-deputado federal Nelson Meurer - condenado pela Lava Jato. Ele estava detido na Penitenciária de Francisco Beltrão, no sudoeste do estado.

Na mesma penitenciária, morreu, na quarta-feira (5), outro detento. Em 4 de agosto, um agente penitenciário não resistiu à doença em Curitiba.

Entre os servidores do sistema prisional, de penitenciárias e cadeias públicas, foram 164 confirmações, sendo que 116 estão recuperados.



O Depen disse que mantém um protocolo de recebimento de presos em que eles passam por avaliação de saúde, que inclui medição de temperatura e resposta a um questionário de doenças pré-existentes e demais comorbidades.



Se não apresentar sintomas, o preso permanece na unidade e fica em isolamento preventivo de 14 dias. Caso algum sintoma apareça, ele é transferido imediatamente para unidades de isolamento.

Porém, existem diferenças entre o isolamento de cadeias públicas e penitenciárias. Basicamente, em penitenciárias é possível restringir a entrada de novos presos, já em cadeias públicas isso não ocorre por causa das prisões em flagrante. Por isso, o isolamento total não é possível.

Com informações, G1