Da Redação

40 contribuintes receberam prêmios de R$ 10 mil do Nota Paraná

O sorteio do programa Nota Paraná do mês de abril contemplou 40 consumidores com prêmios de R$ 10 mil, além dos principais, de R$ 1 milhão e de R$ 200 mil. O sorteio foi na quinta-feira (7).

As cidades dos ganhadores são Assis Chateaubriand, Curitiba, Guarapuava, Foz do Iguaçu, Cascavel, Bituruna, Araucária, Marialva, Itaguajé, Maringá, Francisco Beltrão, Ponta Grossa, Palotina, Abatia, Irati, Cascavel, São José dos Pinhais, Colombo, Chopinzinho e Santa Terezinha de Itaipu.

Para conferir se foi contemplado o contribuinte deve acessar seu cadastro no Nota Paraná, por meio do site ou aplicativo, e conferir se possui bilhetes premiados ou créditos do Paraná Pay, na aba “Turismo”. A coordenação do programa também entra em contato com os premiados.

Neste mês, os dois prêmios de maior valor saíram para contribuintes de Cambé e de Maringá.

PROGRAMA – Criado pelo Governo do Estado e operacionalizado pela Secretaria da Fazenda, o Nota Paraná devolve parte do ICMS pago pelo contribuinte nas compras a varejo através dos créditos, além de sorteios mensais. Por meio dos sorteios, distribuiu neste mês R$ 5 milhões entre consumidores que solicitam CPF na nota e para entidades que cadastram o CNPJ no programa ou receberam doações de notas fiscais.

Já são mais de 1,5 mil instituições sociais cadastradas nas áreas de assistência social, cultura, proteção animal, esporte e saúde. Além de receber os créditos do ICMS das notas fiscais doadas, elas também podem ser premiadas nos sorteios mensais.

A doação de notas fiscais às entidades é também importante para a continuidade dos trabalhos sociais. Para ajudar as instituições o cidadão pode doar as notas fiscais nas quais não informa seu CPF. Assim, os bilhetes para concorrer aos sorteios do programa, concedidos de acordo com as compras realizadas, vão para a instituição, que terá mais chances de ser contemplada.

As entidades, além de concorrerem aos sorteios mensais de R$ 20 mil e R$ 100 (que são cumulativos) recebem, também, os créditos que são liberados mensalmente.

PARANÁ PAY – Outros R$ 800 mil foram sorteados entre os contribuintes que se credenciaram no Paraná Pay – programa que faz parte do Nota Paraná e que sorteia prêmios de R$ 100,00 todo mês, para consumo em estabelecimentos credenciados ligados à área do turismo.

COMO PARTICIPAR – Para se cadastrar no Nota Paraná é só acessar o site www.notaparana.pr.gov.br, clicar na opção “cadastre-se” e preencher os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Para participar dos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e ter manifestado concordância com os termos de uso dos créditos e prêmios. Para aderir, basta acessar o perfil de usuário no site ou no aplicativo e clicar em concordar.

Instituições que receberam os maiores valores entre prêmios e créditos em abril:

1ª – Associação Amaras/Recanto Mundo Jovem – R$ 49.600,00

2ª – Associação Iniciativa Cultural Curitiba – R$ 42.300,00

3ª – Associação Esquadrão da Vida Ponta Grossa – R$ 39.200,00

4ª – Associação Marev Maringá – R$ 39.100,00

5ª – Associação Ministério Melhor Viver Ponta Grossa – R$ 36.200,00

6ª – Associação Basquetebol Arte Pato Branco – R$ 29.700,00

7ª – APAE de Reserva – R$ 28.100,00

8ª – Organização Nacional Pro-Comunidade de Araucária – R$ 25.700,00

9ª – Associação de Voleibol de Toledo – R$ 25.200,00

10ª – Instituto Beija-Flor de Colombo – R$ 25.000,00

11ª – Fundação Educacional Meninos e Meninas Prof. Elias Curitiba – R$ 23.900,00

12ª – APAE de Ribeirão do Pinhal – R$ 22.800,00

13ª – Associação Amor Viral de Campo Largo – R$ 21.400,00

14ª – APAE de Siqueira Campos – R$ 21.000,00

15ª – União Oeste Paranaense de Estudos e Combate ao Câncer de Cascavel – R$ 20.700,00

16ª – Associação Beneficente Casa de Misericórdia de Cambará – R$ 20.300,00