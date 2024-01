3ª maior imagem de São Miguel Arcanjo do mundo fica no PR; saiba onde

Siga o TNOnline no Google News

Uma cidade no norte do Paraná possui a terceira maior imagem de São Miguel Arcanjo do mundo. Trata-se de Bandeirantes, localizada a 102 quilômetros de Londrina. O município é conhecido pelo turismo religioso, pois tem diversos santuários e igrejas que atraem fiéis durante o ano todo.

A cidade integra a chamada Rota do Rosário, que percorre 17 municípios do Norte Pioneiro e Campos Gerais do estado. São 21 atrativos entre catedrais, museus e santuários.

O Santuário São Miguel Arcanjo tem uma imagem de 19 metros de altura que homenageia o santo. Segundo a direção do santuário, é a terceira maior do mundo.

Outra opção de passeio é o Santuário Santa Terezinha do Menino Jesus, inaugurado em 1926, e que também faz parte da Rota do Rosário.

De acordo com o Censo 2022, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o município tem 31.273 habitantes.

Localizada a 102 km de Londrina e 419 km de Curitiba, é possível chegar a Bandeirantes pela BR-369. O aeroporto mais próximo é o Ayrton Senna, de Londrina.

Em 1929, foi criado o Distrito de Invernada, que fazia parte de Jacarezinho, cidade próxima. No ano seguinte, o local passou a se chamar Bandeirantes. A emancipação ocorreu em 1935. As informações são do G1.

