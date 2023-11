25 cidades estão em estado de emergência por conta das chuvas no PR

Subiu para 25 a quantidade de cidades que se encontram em situação de emergência por conta das tempestades no Paraná. Os dados foram divulgados na manhã deste sábado pela Defesa Civil estadual. A cidade de Faxinal, que teve mais de 800 casas por um temporal ocorrido no último dia 26, segue na lista.

O aumento de municípios com o alerta é de 9, se comparado com os dados da última sexta-feira (3), quando o estado contabilizava 16 cidades em estado de emergência.

Ainda segundo a Defesa Civil, 1.079 pessoas estão desabrigadas e dependem de abrigo público, e 4.591 estão desalojadas, estando abrigadas na casa de parentes e amigos. Ao menos 13.265 casas foram danificadas e outras 76 foram destruídas com as tempestades no estado.

Municípios em situação de emergência nos últimos 9 dias: Boa Esperança do Iguaçu, Capitão Leônidas Marques, Clevelândia, Contenda, Espigão Alto do Iguaçu, Faxinal, Guamiranga, Imbituva, Manoel Ribas, Nova Esperança do Sudoeste, Nova Laranjeiras, Nova Prata do Iguaçu, Pato Branco, Pitanga, Ponta Grossa, Prudentópolis, Rio Branco do Sul, Salto do Lontra,Santa Izabel do Oeste, Santa Maria do Oeste, São João, Saudade do Iguaçu, Sulina, Verê, Virmond.

