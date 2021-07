233 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná

Da Redação

Parte do novo lote de vacinas contra a Covid-19 enviados pelo Ministério da Saúde começou a desembarcar no Paraná no começo da tarde desta terça-feira (27). O primeiro voo (AD-4830) chegou ao Aeroporto Internacional Afonso Pena às 12h35 com 170 mil doses do imunizante Coronavac (Sinovac/Butantan).

Logo em seguida, às 12h50, pousou o voo LA-3762 com 63 mil doses da vacina Covishield (Astrazeneca), adquirida pelo Brasil através do consórcio Covax Facility. Com as duas entregas, 233 mil imunizantes já estão no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar).

No início da noite, às 20h05, um novo lote com 298.250 doses da Covishield, desta vez da parceria com a Fiocruz, desembarca no voo AD-4078, totalizando 531.250 doses nesta terça-feira.

O Ministério completa nesta quarta-feira (28) o envio dessa última remessa. O voo LA-4721 deve pousar às 19h10 no Aeroporto Afonso Pena com 118.170 vacinas da Comirnaty, produzida pela Pfizer/BioNTech.

Os imunizantes já estão sendo organizados pela Secretaria de Estado da Saúde no Cemepar e a expectativa é de começar a distribuição para as 22 Regionais de Saúde do Paraná, que fazem a entrega aos municípios, o mais breve possível.

No entanto, o Ministério da Saúde ainda não repassou o Informe Técnico sobre essa remessa. O documento é essencial para orientar a imunização com essas doses e serve para balizar a entrega às cidades.

Até agora, o Estado recebeu 9.021.950 vacinas do Ministério da Saúde, que já distribuiu cerca de 164,5 milhões de doses aos 26 estados e ao Distrito Federal. O Paraná é o quinto estado que mais vacinou, com 7.643.388 doses já aplicadas. Até o momento, 5.859.781 paranaenses já receberam ao menos uma dose do imunizante, 67,2% da população adulta do Estado