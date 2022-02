Da Redação

229 municípios do PR já vacinaram crianças sem comorbidades

Um mês após o início da vacinação infantil contra a Covid-19 no Paraná, 229 municípios – 57,4% do Estado – já vacinam a faixa de 5 anos ou mais, sem comorbidades. O dado faz parte de um levantamento preliminar da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), com informações repassadas pelos municípios para as 22 Regionais de Saúde.

Nas demais idades, o Paraná possui 43 cidades vacinando acima de 6 anos (10,8%); 48 com mais de 7 anos (12%); 51 acima de 8 anos (12,8%); 14 acima de 9 anos (3,5%), nove com mais de 10 anos (2,2%) e cinco municípios imunizam na faixa dos 11 anos (1,3%).

“O Paraná foi um dos primeiros estados que solicitaram a autorização para a vacinação de crianças e adolescentes ao Ministério da Saúde. Depois de tanta ansiedade por esses imunizantes, hoje temos a disponibilidade da vacina nos 399 municípios, onde mais da metade já atingiram a idade mínima”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto

“É fundamental que os pais e responsáveis confiem na segurança dos imunizantes aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e levem essas crianças até um ponto de vacinação”, acrescentou.

DOSES – Desde o início da vacinação desta faixa etária, em 15 de janeiro, 434.236 primeiras doses (D1) pediátricas foram aplicadas no Paraná. A estimativa do Ministério da Saúde é que o Estado possua 1.075.294 crianças de 5 a 11 anos, ou seja, pelo menos 40% já tiveram a primeira dose.

A Sesa já recebeu 695.660 doses para este público e distribuiu 636.520 para os municípios, restando ainda 59.140 vacinas CoronaVac para segunda dose (D2) que permanecem armazenadas no Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar) para envio em tempo oportuno.

MUNICÍPIOS – Em números absolutos, o município que mais aplicou vacinas pediátricas é Curitiba, com 87.102 doses, seguida por São José dos Pinhais (17.815), Maringá (17.303), Londrina (14.605) e Colombo (12.085).

Quase todos os municípios já superaram a vacinação por comorbidades e seguem a imunização por faixa etária, sem necessidade de condições pré-existentes, com exceção de Bela Vista do Caroba, que não havia iniciado a vacinação deste público até esta segunda-feira (14), mas abriu a imunização hoje para crianças com comorbidades de 5 a 11 anos e para a faixa etária de 11 anos.

VACINÔMETRO – Os números da preliminares da Sesa são maiores do que os dados disponíveis no Vacinômetro do Ministério da Saúde. A diferença nos dados pode estar relacionada com as instabilidades da base nacional do Programa Nacional de Imunizações (PNI), além de atrasos de notificação.

Fonte: Agência Estadual de Notícias.