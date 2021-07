Da Redação

2.255 casos e 193 mortes são confirmados pela Covid-19 no PR

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) divulgou nesta terça-feira, 27, o informe Epidemiológico da Covid-19. Conforme o documento, o Paraná registrou 2.225 casos confirmados e 193 mortes em decorrência da doença.

Os casos confirmados divulgados nesta data são de maio (1) junho (1) julho (1), agosto (3), setembro (4), outubro (3), novembro (18) e dezembro (9) de 2020 e janeiro (19), fevereiro (6), março (30), abril (171), maio (48), junho (122) e julho (1.819) de 2021.

INTERNADOS – O informe relata que 1.215 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 955 pacientes em leitos SUS (548 em UTI e 407 em enfermaria) e 260 em leitos da rede particular (149 em UTI e 111 em enfermaria).

Há outros 1.612 pacientes internados, 817 em leitos UTI e 795 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão na rede pública e rede particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS – A Secretaria da Saúde informa a morte de mais 193 pacientes. São 79 mulheres e 114 homens, com idades que variam de 8 a 108 anos. Os óbitos ocorreram de 18 de junho 2020 a 27 de julho de 2021.

Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (28), Londrina (25), Colombo (14), São José dos Pinhais (8), Ponta Grossa (7), Paranaguá (5), Jaguariaíva (5), Campo Mourão (5), Almirante Tamandaré (5), Sarandi (4), Pinhais (4), Foz do Iguaçu (4), Cascavel (4), Araucária (4), Arapongas (4), Umuarama (3), Toledo (3), Pato Branco (3), Paranavaí (3), Campo Largo (3), Apucarana (3), Ubiratã (2), Terra Boa (2), Prudentópolis (2), Pinhão (2), Nova Olímpia (2), Ibaiti (2), Guarapuava (2), Goioerê (2), Francisco Beltrão (2), Fazenda Rio Grande (2), Campina Grande do Sul (2), Cambará (2) e Barbosa Ferraz (2).

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Verê, Terra Roxa, Telêmaco Borba, Tamarana, São Pedro do Iguaçu, São Jorge d'Oeste, Santa Mariana, Santa Isabel do Ivaí, Santa Helena, Rio Branco do Sul, Ribeirão Claro, Rancho Alegre D'Oeste, Primeiro de Maio, Pontal do Paraná, Paiçandu, Morretes, Maringá, Itambé, Formosa do Oeste, Floresta, Cornélio Procópio, Capitão Leônidas Marques e Cambé.

FORA DO PARANÁ – O monitoramento registra 6.550 casos de residentes de fora do Estado, sendo que 188 pessoas foram a óbito.

AJUSTES – 93 casos residentes no Paraná foram excluídos por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,28) no dia 17/06/2020 em Pinhais foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,30) no dia 06/07/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,30) no dia 09/07/2020 em Matelândia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,50) no dia 21/07/2020 em Arapongas foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,26) no dia 01/08/2020 em Campo Largo foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,26) no dia 08/08/2020 em Califórnia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,29) no dia 29/08/2020 em Cambé foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,21) no dia 29/08/2020 em Ivaiporã foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,1) no dia 03/09/2020 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,43) no dia 10/08/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,76) no dia 15/11/2020 em Andirá foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,29) no dia 16/11/2020 em Califórnia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,57) no dia 24/11/2020 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,55) no dia 27/11/2020 em São Miguel do Iguaçu foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,20) no dia 26/11/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,58) no dia 19/12/2020 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,48) no dia 28/12/2020 em Curitiba foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,39) no dia 22/10/2020 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,29) no dia 06/01/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,44) no dia 08/01/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,31) no dia 28/12/2020 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,64) no dia 12/01/2021 em Califórnia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,62) no dia 14/01/2021 em Jardim Alegre foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,57) no dia 22/01/2021 em Coronel Vivida foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,25) no dia 24/01/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,26) no dia 17/01/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,46) no dia 27/01/2021 em Piraí do Sul foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,24) no dia 04/02/2021 em Campina Grande do Sul foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,20) no dia 22/11/2020 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,51) no dia 07/02/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,31) no dia 09/02/2021 em Cidade Gaúcha foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,47) no dia 07/02/2021 em Califórnia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,19) no dia 20/02/2021 em Pérola foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,21) no dia 05/03/2021 em Marechal Cândido Rondon foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,31) no dia 05/03/2021 em Joaquim Távora foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,23) no dia 08/01/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,43) no dia 18/03/2021 em Califórnia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,42) no dia 25/03/2021 em Califórnia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,21) no dia 05/11/2020 em Pinhais foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,3) no dia 17/03/2021 em São José dos Pinhais foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,41) no dia 30/03/2021 em Jacarezinho foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,28) no dia 01/04/2021 em Califórnia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,43) no dia 31/03/2021 em Maringá foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,40) no dia 05/04/2021 em Curitiba foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,30) no dia 28/04/2021 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,22) no dia 28/04/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,29) no dia 02/05/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,57) no dia 20/12/2020 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,18) no dia 08/05/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,57) no dia 13/05/2021 em Califórnia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,26) no dia 20/05/2021 em Santo Antônio da Platina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,33) no dia 20/05/2021 em Paranavaí foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,62) no dia 31/05/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,33) no dia 09/06/2021 em Cidade Gaúcha foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,62) no dia 15/06/2021 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,37) no dia 15/06/2021 em Telêmaco Borba foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,16) no dia 09/06/2021 em São Pedro do Ivaí foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,56) no dia 08/06/2021 em Campo Mourão foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,54) no dia 16/06/2021 em Vitorino foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,21) no dia 07/06/2021 em Califórnia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,47) no dia 29/05/2021 em Umuarama foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,46) no dia 01/06/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,47) no dia 27/06/2021 em Umuarama foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,21) no dia 27/06/2021 em Santa Terezinha de Itaipu foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,27) no dia 03/07/2021 em Paiçandu foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,25) no dia 05/07/2021 em Campo Mourão foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,35) no dia 07/07/2021 em Campo Mourão foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,48) no dia 08/07/2021 em Arapongas foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,23) no dia 09/07/2021 em Pinhais foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,28) no dia 21/06/2021 em Paranavaí foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,66) no dia 10/07/2021 em Andirá foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,63) no dia 10/07/2021 em Andirá foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,84) no dia 12/07/2021 em Andirá foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,39) no dia 12/07/2021 em Marechal Cândido Rondon foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,40) no dia 10/07/2021 em Londrina foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,69) no dia 12/07/2021 em Andirá foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,30) no dia 14/07/2021 em Foz do Iguaçu foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,64) no dia 15/07/2021 em Reserva foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,47) no dia 16/07/2021 em Jaguapitã foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,32) no dia 15/07/2021 em Fazenda Rio Grande foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,34) no dia 19/07/2021 em Cafelândia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,29) no dia 20/07/2021 em Almirante Tamandaré foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,33) no dia 21/07/2021 em Guarapuava foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,13) no dia 21/07/2021 em Janiópolis foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,26) no dia 22/07/2021 em Ivaí foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,78) no dia 23/07/2021 em Indianópolis foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,60) no dia 23/07/2021 em Quitandinha foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,33) no dia 23/07/2021 em Corbélia foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,46) no dia 21/07/2021 em Barbosa Ferraz foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (M,74) no dia 20/07/2021 em Cascavel foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,23) no dia 24/07/2021 em Colombo foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,25) no dia 25/07/2021 em Campo Mourão foi excluído por erro de notificação.

Um caso confirmado (F,29) no dia 23/07/2021 em Manoel Ribas foi excluído por erro de notificação.

Com informações: Sesa