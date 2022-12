2023 vem com tudo quando o tema é feriadões prolongados. Confira:

Da Redação

Tirando o feriado da Paixão de Cristo, em que muita gente conseguiu emendar a folga para gozar o tal feriadão prolongado, 2022 não foi dos anos mais simpáticos para essas datas, que costumam fazer do “sextou” mais do que um meme. Já 2023, nesse quesito pelo menos, promete muito mais que 22. Em pelo menos sete datas, as folgas poderão ser emendadas, os desejados feriadões.

O calendário de 2023 mostra que quatro feriados vão acontecer em segundas ou sextas-feiras, o que já merece um feed nas redes sociais de muita gente que vai curtir o fim de semana de três dias. Serão em 7 de abril, com o Paixão de Cristo; 21 de abril, com Tiradentes; primeiro de maio, com o Dia do Trabalhador e o Natal. Sim, o Natal de 2023 não será num domingo.

As famosas “folhinhas”, como se chamavam os calendários distribuídos como brindes pelas empresas em tempos de economia menos bicuda, para 2023 ainda vão ter mais três datas para gerar muito conteúdo para feeds, reels e stories nessa sociedade digital. Serão três feriados marcados para uma quinta-feira. Então, há possibilidade de se emendar e propiciar um fim de semana de quatro dias.

Mas, paciência. Esses feriadões prolongados vão rolar apenas no segundo semestre: 7 de setembro (Independência), 12 de outubro (Dia da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida) e Finados (novembro).

E como a esperança nunca morre, ainda tem algumas possibilidades de folgas com potencial de fazer a alegria em 2023. São aquelas datas consideradas pontos facultativos, nacionais. Elas podem ser adotadas por municípios e estados, o que aumenta a possibilidade de novos feriadões prolongados: Carnaval, Corpus Christi, por exemplo, jogam nesse time.

Tem ainda o Dia da Consciência Negra, dia 20 de novembro, que será numa segunda-feira, que pode ou não ser feriado, dependendo de estados e municípios.

Para os servidores públicos, 28 de outubro, será num sábado. Também é ponto facultativo nacional.

VEJA A LISTA DE PONTOS FACULTATIVOS DE 2023

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval

21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval

22 de fevereiro (quarta-feira de cinzas): Carnaval

8 de junho (quinta-feira): Corpus Christi

28 de outubro (sábado): Dia do Servidor Público

VEJA A LISTA DE FERIADOS NACIONAIS PARA 2023

1º de janeiro (domingo): Confraternização Universal

7 de abril (sexta-feira santa): Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira): Tiradentes

1º de maio (segunda-feira): Dia Mundial do Trabalho

7 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quinta-feira): Finados

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República

25 de dezembro (segunda-feira): Natal

