200 cães se tornam assistentes de acusação contra ex-tutora no PR

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Justiça do Paraná aceitou a assistência de aproximadamente 200 cães que foram resgatados no início deste ano em situação de maus-tratos, em Curitiba. Eles servirão de apoio no processo judicial movido pela ONG Fica Comigo contra a ex-tutora dos animais.

continua após publicidade

No Direito, assistentes de acusação são aqueles que podem dar suporte ao Ministério Público como auxiliares em um processo, por exemplo. No caso dos cães, na prática, a entrada deles como assistência significa um reconhecimento da Justiça de que eles são vítimas na ação.



A equipe de reportagem do G1 Paraná conversou com o advogado Ygor Salmen, que explicou como vai funcionar o processo. "Esse animal não vai participar de uma audiência, não vai ser ouvido, não vai ficar frente a frente com o juiz. Todos estes atos são feitos por um advogado, que vai analisar a situação e buscar os interesses desses animais", afirma.

continua após publicidade

Os cãezinhos foram resgatados pela Polícia Civil do Paraná (PC-PR) em janeiro. Na sequência, foram encaminhados para a ONG, que passou a cuidar deles.

Relembre o caso: Polícia resgata 300 cães que eram submetidos a maus-tratos

De acordo com as informações da organização, parte dos cachorros já foram adotados, mas outros continuam no abrigo recebendo atendimento.

continua após publicidade

Para o advogado, a entrada dos cães como parte da ação abre caminho para que eles sejam beneficiados caso ocorra o pagamento de uma indenização, ao fim do processo, por parte da ex-tutora. Neste caso, o dinheiro seria usado para compensar os gastos dos atuais tutores, e também garantir o bem-estar de animais que ainda não foram adotados.



O G1 também ouviu a vice-presidente da Comissão Estadual de Proteção e Direito aos Animais da OAB Paraná, Thalita Figueiredo de Souza, que disse que a aceitação desses animais como parte do processo significa um avanço.

"O judiciário está reconhecendo a questão da família ser esse núcleo com mais de uma espécie. O animal não vai peticionar, não vai pôr a patinha dele em uma petição. Ele vai ter uma pessoa por trás dele falando 'eu vou lutar pelos seus direitos', por você, porque você não tem toda a capacidade para poder fazer o que é necessário", explicou.

continua após publicidade

As informações são do G1.

- Clique aqui para receber nossas notícias no WhatsApp

Siga o TNOnline no Google News