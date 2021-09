Da Redação

20 pessoas ficam feridas após ônibus tombar no Paraná

Pelo menos 20 pessoas ficaram feridas após o tombamento de um ônibus na PR-510, em Campo Largo, cidade da Região Metropolitana de Curitiba. O acidente ocorreu no começo da noite desta terça-feira (28), conforme o Corpo de Bombeiros.

continua após publicidade .

Os socorristas relataram que o tombamento aconteceu depois que o motorista do ônibus tentou desviar de um caminhão carregado com calcário, que estava tombado na pista. Com isso, o condutor jogou o ônibus para uma valeta.

No total, 43 pessoas estavam no veículo. Os 20 passageiros que se machucaram, sofreram ferimentos leves, de acordo com os bombeiros e foram encaminhados para unidades de saúde da região. A rodovia é de pista simples, e houve congestionamento durante o atendimento ao acidente.

continua após publicidade .

As informações são do g1.