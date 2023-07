20 mil motoristas já foram flagrados acima da velocidade permitida

Os radares começaram a operar no dia 11 de junho.

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Depois de alguns meses sem registrar multas por excesso de velocidade, os novos radares que estão sendo instalados em Maringá começaram a operar no dia 11 de junho.

continua após publicidade

A Secretaria de Mobilidade Urbana divulgou um balanço dos primeiros 19 dias de funcionamento dos novos equipamentos.

- LEIA MAIS: PRF apreende 150 kg de cocaína avaliados em R$ 24 mi em Jandaia do Sul

continua após publicidade

Até o dia 30 de junho, foram registradas quase 20 mil infrações de trânsito. Ou seja, quase 20 mil motoristas foram flagrados com velocidade acima do permitido na via, segundo o secretário Gilberto Purpur.

Segundo Purpur, 88% desse número são de infrações médias. Isso significa que se essas notificações vão se transformar realmente em multas, depende da análise do sistema.

Atualmente, estão em operação 66 dos 90 novos radares que devem ser instalados. A empresa deve adiantar a entrega do serviço, diz Purpur.

continua após publicidade

Além dos radares, redutores de velocidade também estão sendo instalados.

Com informações: CBN Maringá

Siga o TNOnline no Google News