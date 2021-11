16ª RS de Apucarana recebe mais 5.838 vacinas contra Covid

Da Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) descentraliza nesta terça-feira (23) 474.345 doses de vacinas contra a Covid-19 para as suas 22 Regionais no Estado. Os imunizantes contemplam adolescentes, trabalhadores da saúde, idosos e população em geral e são referentes às 63ª, 65ª, 66ª, 67ª, 68ª e 69ª pautas de distribuição do Ministério da Saúde. A logística de distribuição dos imunizantes está sendo realizada por meio terrestre.

A 16ª Regional de Saúde de Apucarana recebe mais 5. 838 doses. De todo o quantitativo, 465.876 são vacinas da Pfizer/BioNTech, sendo 317.340 para a primeira dose de adolescentes de 12 a 17 anos, 10.344 para dose reforço dos trabalhadores da saúde, 15.252 doses para idosos (DR) e 120.762 para segunda dose (D2) da população de 18 a 59 que iniciou o esquema vacinal nas 42ª, 43ª, 48ª, 49ª,50ª e 51ª remessas. Além de 2.178 para reposição de doses perdidas pelos municípios em função de temperatura.

Finalizando a remessa, estão também 2.000 CoronaVac/Butantan por solicitação da 15ª Regional para D2 e 7.405 vacinas da AstraZeneca para completude da imunização.

Os imunizantes desta nova distribuição chegaram ao Estado na sexta-feira (19) e nesta terça (23). Para o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a agilidade no envio das remessas às Regionais, ajuda os municípios a vacinarem mais rápido. “Nesta nova distribuição, os adolescentes são os grandes beneficiados. São mais de 317 mil jovens que estão com a primeira dose já garantida e ajudando o Estado na diminuição da Covid-19”.

VACINAÇÃO – De acordo com os dados do Vacinômetro nacional, já foram aplicadas no Paraná, 17.119.038 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.831.995 D1 e 7.489.837 D2 ou dose única. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 54.035 doses adicionais (DA) e 743.171 doses de reforço (DR).