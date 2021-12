16ª RS de Apucarana recebe mais 2.940 vacinas da Janssen

Da Redação

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) descentralizou nesta quinta-feira (9), por via terrestre, 131.050 vacinas da Janssen contra a Covid-19 para as suas Regionais no Paraná. Os imunizantes são referentes à 72ª pauta do Ministério da Saúde e destinados à dose reforço. 16ª RS de Apucarana recebe mais 2.940 doses.

continua após publicidade .

Desse total, 9.565 doses são para a população em situação de rua, 57.875 para atender pessoas acima de 18 anos de idade e 63.610 para a população de municípios da linha de fronteira.

Esta é a segunda distribuição feita durante a semana. Na terça-feira (7), foram enviadas às Regionais 146.160 doses contendo os outros três imunizantes: Pfizer/BioNTech, Coronavac/Butantan e Astrazeneca.

continua após publicidade .

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, destacou a importância dessa remessa. “É nossa primeira dose reforço da Janssen e espero que a população receba essa vacina, que compareça aos locais indicados para a imunização para que consigamos combater de forma mais completa o vírus”, salientou.

Segundo os dados do Vacinômetro nacional, o Paraná já aplicou 17.779.208 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.956.828 primeiras doses (D1) e 7.861.554 segundas doses (D2) ou doses únicas (DU). O Estado registra ainda a aplicação de 59.076 doses adicionais (DA) e 901.750 doses de reforço (DR).

Confira a distribuição de doses enviadas nesta quinta-feira (9) por Regional de Saúde:

continua após publicidade .

fonte: Reprodução