Aviso de perigo potencial permanece válido durante todo o dia, com previsão de até 50 milímetros de chuva

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, classificado como de perigo potencial, para 158 municípios do Paraná nesta terça-feira (17). Válido da meia-noite até as 23h59, o aviso prevê chuva intensa, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo, concentrando-se principalmente nas regiões oeste, noroeste e sudoeste do estado.

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De acordo com o órgão federal, os volumes de precipitação devem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo acumular até 50 milímetros ao longo do dia. Embora o grau de severidade seja considerado baixo, as condições climáticas trazem risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, estragos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Diante do cenário de instabilidade, o Inmet orienta que a população evite buscar abrigo debaixo de árvores durante as ventanias, em razão do perigo de quedas e descargas elétricas. A recomendação inclui ainda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica.

Avanço da instabilidade e calor

A formação das tempestades na Região Sul está associada a um sistema de baixa pressão posicionado entre a Argentina e o Paraguai, conforme explica o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Segundo o instituto estadual, enquanto a faixa oeste concentra o maior potencial para temporais severos, as demais regiões paranaenses devem registrar períodos de sol entre nuvens, com pancadas de chuva rápidas e isoladas a partir da tarde. Mesmo sob influência da instabilidade atmosférica, o tempo segue abafado em grande parte do estado, com termômetros superando os 30 °C.

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O avanço das áreas de instabilidade pela faixa oeste do Sul do país tem início já nas primeiras horas desta terça-feira. Durante o período da tarde, o sistema formado entre o norte argentino e o sul paraguaio ganha força e eleva o risco de granizo inicialmente no noroeste, oeste e centro do Rio Grande do Sul. Até o período da noite, a área de ocorrência do fenômeno se amplia em direção ao norte, alcançando também o oeste de Santa Catarina e as regiões abrangidas pelo alerta no Paraná.

Confira a lista completa

Altamira do Paraná

Altônia

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Alto Paraíso

Alto Piquiri

Ampére

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Anahy

Araruna

Assis Chateaubriand

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Barracão

Bela Vista da Caroba

Bituruna

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Boa Esperança

Boa Esperança do Iguaçu

Boa Vista da Aparecida

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Bom Jesus do Sul

Bom Sucesso do Sul

Braganey

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Brasilândia do Sul

Cafelândia

Cafezal do Sul

Campina da Lagoa

Campo Bonito

Candói

Cantagalo

Capanema

Capitão Leônidas Marques

Cascavel

Catanduvas

Céu Azul

Chopinzinho

Cidade Gaúcha

Clevelândia

Corbélia

Coronel Domingos Soares

Coronel Vivida

Cruzeiro do Iguaçu

Cruzeiro do Oeste

Diamante D’Oeste

Diamante do Sul

Dois Vizinhos

Douradina

Enéas Marques

Entre Rios do Oeste

Esperança Nova

Espigão Alto do Iguaçu

Farol

Flor da Serra do Sul

Formosa do Oeste

Foz do Iguaçu

Foz do Jordão

Francisco Alves

Francisco Beltrão

Goioerê

Guaíra

Guaraniaçu

Honório Serpa

Ibema

Icaraíma

Iguatu

Iporã

Iracema do Oeste

Itaipulândia

Itapejara d’Oeste

Ivaté

Janiópolis

Jesuítas

Juranda

Laranjal

Laranjeiras do Sul

Lindoeste

Loanda

Luiziana

Mamborê

Manfrinópolis

Mangueirinha

Marechal Cândido Rondon

Maria Helena

Mariluz

Mariópolis

Maripá

Marmeleiro

Marquinho

Matelândia

Mato Rico

Medianeira

Mercedes

Missal

Moreira Sales

Nova Aurora

Nova Cantu

Nova Esperança do Sudoeste

Nova Laranjeiras

Nova Olímpia

Nova Prata do Iguaçu

Nova Santa Rosa

Ouro Verde do Oeste

Palmas

Palmital

Palotina

Pato Bragado

Pato Branco

Perobal

Pérola

Pérola d’Oeste

Pinhal de São Bento

Pinhão

Planaltina do Paraná

Planalto

Porto Barreiro

Porto Rico

Pranchita

Quarto Centenário

Quatro Pontes

Quedas do Iguaçu

Querência do Norte

Ramilândia

Rancho Alegre D’Oeste

Realeza

Renascença

Reserva do Iguaçu

Rio Bonito do Iguaçu

Roncador

Rondon

Salgado Filho

Salto do Lontra

Santa Cruz de Monte Castelo

Santa Helena

Santa Isabel do Ivaí

Santa Izabel do Oeste

Santa Lúcia

Santa Mônica

Santa Tereza do Oeste

Santa Terezinha de Itaipu

Santo Antônio do Sudoeste

São João

São Jorge d’Oeste

São Jorge do Patrocínio

São José das Palmeiras

São Miguel do Iguaçu

São Pedro do Iguaçu

São Pedro do Paraná

Saudade do Iguaçu

Serranópolis do Iguaçu

Sulina

Tapejara

Tapira

Terra Roxa

Toledo

Três Barras do Paraná

Tuneiras do Oeste

Tupãssi

Ubiratã

Umuarama

Vera Cruz do Oeste

Verê

Virmond

Vitorino

Xambrê

As informações são do GMC Online.