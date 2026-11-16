158 cidades do PR têm previsão de chuva e ventos nesta terça (17); veja quais
Aviso de perigo potencial permanece válido durante todo o dia, com previsão de até 50 milímetros de chuva
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta amarelo de tempestade, classificado como de perigo potencial, para 158 municípios do Paraná nesta terça-feira (17). Válido da meia-noite até as 23h59, o aviso prevê chuva intensa, rajadas de vento de até 60 km/h e possibilidade de queda de granizo, concentrando-se principalmente nas regiões oeste, noroeste e sudoeste do estado.
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De acordo com o órgão federal, os volumes de precipitação devem variar entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo acumular até 50 milímetros ao longo do dia. Embora o grau de severidade seja considerado baixo, as condições climáticas trazem risco de alagamentos, queda de galhos de árvores, estragos em plantações e interrupções no fornecimento de energia elétrica.
Diante do cenário de instabilidade, o Inmet orienta que a população evite buscar abrigo debaixo de árvores durante as ventanias, em razão do perigo de quedas e descargas elétricas. A recomendação inclui ainda não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda e evitar o uso de aparelhos eletrônicos conectados à rede elétrica.
Avanço da instabilidade e calor
A formação das tempestades na Região Sul está associada a um sistema de baixa pressão posicionado entre a Argentina e o Paraguai, conforme explica o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Segundo o instituto estadual, enquanto a faixa oeste concentra o maior potencial para temporais severos, as demais regiões paranaenses devem registrar períodos de sol entre nuvens, com pancadas de chuva rápidas e isoladas a partir da tarde. Mesmo sob influência da instabilidade atmosférica, o tempo segue abafado em grande parte do estado, com termômetros superando os 30 °C.
O avanço das áreas de instabilidade pela faixa oeste do Sul do país tem início já nas primeiras horas desta terça-feira. Durante o período da tarde, o sistema formado entre o norte argentino e o sul paraguaio ganha força e eleva o risco de granizo inicialmente no noroeste, oeste e centro do Rio Grande do Sul. Até o período da noite, a área de ocorrência do fenômeno se amplia em direção ao norte, alcançando também o oeste de Santa Catarina e as regiões abrangidas pelo alerta no Paraná.
Confira a lista completa
Altamira do Paraná
Altônia
Alto Paraíso
Alto Piquiri
Ampére
Anahy
Araruna
Assis Chateaubriand
Barracão
Bela Vista da Caroba
Bituruna
Boa Esperança
Boa Esperança do Iguaçu
Boa Vista da Aparecida
Bom Jesus do Sul
Bom Sucesso do Sul
Braganey
Brasilândia do Sul
Cafelândia
Cafezal do Sul
Campina da Lagoa
Campo Bonito
Candói
Cantagalo
Capanema
Capitão Leônidas Marques
Cascavel
Catanduvas
Céu Azul
Chopinzinho
Cidade Gaúcha
Clevelândia
Corbélia
Coronel Domingos Soares
Coronel Vivida
Cruzeiro do Iguaçu
Cruzeiro do Oeste
Diamante D’Oeste
Diamante do Sul
Dois Vizinhos
Douradina
Enéas Marques
Entre Rios do Oeste
Esperança Nova
Espigão Alto do Iguaçu
Farol
Flor da Serra do Sul
Formosa do Oeste
Foz do Iguaçu
Foz do Jordão
Francisco Alves
Francisco Beltrão
Goioerê
Guaíra
Guaraniaçu
Honório Serpa
Ibema
Icaraíma
Iguatu
Iporã
Iracema do Oeste
Itaipulândia
Itapejara d’Oeste
Ivaté
Janiópolis
Jesuítas
Juranda
Laranjal
Laranjeiras do Sul
Lindoeste
Loanda
Luiziana
Mamborê
Manfrinópolis
Mangueirinha
Marechal Cândido Rondon
Maria Helena
Mariluz
Mariópolis
Maripá
Marmeleiro
Marquinho
Matelândia
Mato Rico
Medianeira
Mercedes
Missal
Moreira Sales
Nova Aurora
Nova Cantu
Nova Esperança do Sudoeste
Nova Laranjeiras
Nova Olímpia
Nova Prata do Iguaçu
Nova Santa Rosa
Ouro Verde do Oeste
Palmas
Palmital
Palotina
Pato Bragado
Pato Branco
Perobal
Pérola
Pérola d’Oeste
Pinhal de São Bento
Pinhão
Planaltina do Paraná
Planalto
Porto Barreiro
Porto Rico
Pranchita
Quarto Centenário
Quatro Pontes
Quedas do Iguaçu
Querência do Norte
Ramilândia
Rancho Alegre D’Oeste
Realeza
Renascença
Reserva do Iguaçu
Rio Bonito do Iguaçu
Roncador
Rondon
Salgado Filho
Salto do Lontra
Santa Cruz de Monte Castelo
Santa Helena
Santa Isabel do Ivaí
Santa Izabel do Oeste
Santa Lúcia
Santa Mônica
Santa Tereza do Oeste
Santa Terezinha de Itaipu
Santo Antônio do Sudoeste
São João
São Jorge d’Oeste
São Jorge do Patrocínio
São José das Palmeiras
São Miguel do Iguaçu
São Pedro do Iguaçu
São Pedro do Paraná
Saudade do Iguaçu
Serranópolis do Iguaçu
Sulina
Tapejara
Tapira
Terra Roxa
Toledo
Três Barras do Paraná
Tuneiras do Oeste
Tupãssi
Ubiratã
Umuarama
Vera Cruz do Oeste
Verê
Virmond
Vitorino
Xambrê
As informações são do GMC Online.