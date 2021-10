Da Redação

154,4 mil vacinas contra a Covid-19 chegam ao Paraná

Nesta segunda-feira (11), a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) do Paraná recebeu mais 154.440 vacinas contra a Covid-19 da Pfizer/BioNTech. A nova remessa desembarcou no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, às 15h30, e faz parte da 58ª pauta de distribuição do Ministério da Saúde.

Desse total, 135.837 são destinadas para segundas doses (D2) da população em geral de 18 a 59, referente à 39ª pauta, 2.802 para primeiras doses (D1) de adolescentes indígenas e 15.801 (10%) vão para reserva técnica. Além dos imunizantes, o Governo do Estado também recebe 2.704.400 seringas descartáveis de 3ml com agulha 23Gx1.

Os lotes foram encaminhados para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), em Curitiba, onde serão conferidos e armazenados. A previsão é que sejam distribuídos às Regionais de Saúde nesta quarta-feira (13).

O Paraná já aplicou 14.254.610 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.327.478 D1, 325.012 DU e 5.475.844 D2. Entre D1 e DU, 99,21% da população adulta já recebeu ao menos uma dose e 66,52% deste público está completamente imunizado. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 21.436 doses adicionais (DA) e 105.699 doses de reforço.