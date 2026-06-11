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140 escorpiões são encontrados em batalhão da Polícia Militar de Londrina

Apesar da quantidade de aracnídeos, nenhum servidor, policial ou animal foi picado

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 20:15:57 Editado em 11.06.2026, 20:19:16
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140 escorpiões são encontrados em batalhão da Polícia Militar de Londrina
Autor A PM foi notificada para que, em 30 dias, adote medidas para conter a proliferação dos escorpiões - Foto: Reprodução/RPC

A Vigilância Sanitária encontrou 140 escorpiões em vistorias realizadas durante o mês de maio no 5º Batalhão da Polícia Militar (PM) de Londrina (PR). Apesar da quantidade de aracnídeos, nenhum servidor, policial ou animal foi picado. A PM foi notificada para que, em 30 dias, adote medidas para conter a proliferação dos escorpiões.

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Os aracnídeos foram encontrados em duas vistorias realizadas à noite, período em que os escorpiões mais se movimentam. Em uma delas, 74 escorpiões foram achados. Na outra, 66. Estavam em rachaduras nas paredes, em madeiras acumuladas, em restos de poda e em caixas de passagem, compartimentos usados para abrigar, organizar e proteger conexões de fios, cabos ou tubulações.

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Segundo o gerente da Vigilância Ambiental, Nino Medeiros Ribas, o setor recebeu informações sobre os escorpiões a partir de servidores. O batalhão fica próximo a uma área residencial e a um terminal de ônibus.

A vigilância orientou a PM a vedar rachaduras das paredes, instalar telas, protetores de portas e válvulas de retenção em tubulações, além de realizar limpeza periódica do local. Também foram instalados abrigos para reduzir a incidência dos escorpiões. Os escorpiões coletados foram encaminhados para análise taxonômica e confirmação da espécie.

O capitão da PM, Emerson Castro, informou que as medidas já foram tomadas. "Tem uma medida profilática que foi definida pela vigilância sanitária, que é o recolhimento dos entulhos, que, apesar de ter uma rotina e um agendamento frequente de dedetização do ambiente, a gente sabe que esses aracnídeos são imunes ao veneno. O que resolve realmente é sanar esses problemas, como frestas, fissuras, buracos e, principalmente, entulhos. Os entulhos que tinham já foram recolhidos devido à conclusão da obra, mas ainda temos a conclusão do canil", disse o capitão.

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O gerente da vigilância informou que a incidência de escorpiões na cidade é monitorada com frequência. Até esta quinta-feira (11), o setor recebeu mais de 1,3 mil notificações relacionadas à presença desses animais e 234 casos de pessoas picadas foram registrados. Denúncias e informações sobre os casos podem ser feitas pelo telefone (43) 3372-9407.

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5º bpm Escorpiões Londrina POLICIA MILITAR Saúde Pública vigilancia sanitária
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