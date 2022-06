14 pessoas ficam feridas em acidente envolvendo van da saúde de Sulina

Da Redação

O acidente grave ocorreu por volta das 6h desta segunda-feira (27)

Um acidente grave foi registrado pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE) na manhã desta segunda-feira (27), na PR-158, entre Sulina e Saudade do Iguaçu, no sudoeste do Paraná. De acordo com a corporação, houve uma colisão frontal entre um carro e a van de saúde de Sulina.

Por conta da batida, 14 pessoas ficaram feridas e, desse número, 13 pessoas são idosas. As vítimas foram encaminhadas para o hospital de Chopinzinho, na mesma região, e cinco pessoas precisaram ser internadas.

O acidente ocorreu depois de o automóvel invadir a pista contrária e bater de frente com o veículo da saúde. O motorista da van disse aos policiais que o carro parecia estar descontrolado e ele tentou desviar, porém, tudo aconteceu de forma repentina.

Com o impacto, a van saiu da pista, andou alguns metros no acostamento e tombou a poucos metros de um açude.



No carro, estava o vereador de Saudade do Iguaçu, também no sudoeste do Paraná, José Carlos de Assis. Ele teve os ferimentos mais graves no acidente, com fraturas nas pernas e braços, conforme a polícia.



A Câmara de Vereadores da cidade informou que de acordo com familiares, o vereador teve uma ameaça de infarto na hora do acidente.

A pista precisou ficar interditada durante o resgate das vítimas.

O carro ficou completamente destruído após acidente

Com informações do g1.

