133 mil doses de vacinas devem chegar ao Paraná nesta quinta

Segundo a SESA-PR, mais de 130 mil doses de vacinas vão chegar ao Paraná nesta quinta-feira (21). As vacinas desembarcarão às 19h00 no aeroporto de Curitiba.

Os imunizantes são da AstraZeneca/Fiocruz.

As doses ainda aguardam a divulgação do Informe Técnico do Governo Federal para definir o público e a descentralização e serão encaminhadas para o Centro de Medicamentos do Paraná (Cemepar), onde passarão por conferência e armazenamento.

O Paraná já aplicou 14.712.664 vacinas contra a Covid-19, sendo 8.327.978 D1 e 6.176.797 D2. Além disso, o Estado também registra a aplicação de 25.557 doses adicionais (DA) e 182.329 DR