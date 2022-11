11 pessoas envolvidas com roubos de caminhonetes são presas no PR

Da Redação

Além das prisões, a polícia cumpriu seis mandados de busca e apreensão

A Polícia Cívil do Paraná (PCPR), com apoio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), prendeu preventivamente 11 pessoas e cumpriu seis mandados de busca e apreensão contra organizações criminosas envolvidas em roubos de caminhonetes.

A ação ocorreu nas cidades de Guaíra e Umuarama, no Paraná, em Chapecó, Santa Catarina, e Vitória da Conquista, na Bahia. Os policiais apreenderam celulares que serão encaminhados à perícia.

As investigações iniciaram após roubos ocorridos nas cidades de Guaíra e Terra Roxa, na região Oeste do Estado. Durante as diligências, foram identificadas várias organizações ligadas aos crimes, sendo que alguns integrantes atuavam em mais de um grupo criminoso.

A PCPR identificou que alguns suspeitos também praticaram dois roubos de caminhonetes ocorridos entre julho e agosto, em Eldorado, no Mato Grosso do Sul. A identificação auxiliou na elucidação dos crimes.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra roubo de veículos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, ou 181 do Disque-Denúncia ou (44) 9956-7379, diretamente com a equipe de investigação.

