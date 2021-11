Da Redação

1ª montadora nacional de carros elétricos virá para Maringá

De acordo com o secretário de Inovação Aceleração Econômica, Turismo e Comunicação de Maringá, Marcos Cordiolli, a cidade receberá uma unidade da primeira montadora brasileira de carros elétricos, com todos os componentes nacionais.

Um modelo de veículo produzido pela montadora estará em exposição nesta sexta-feira, 26, no Paço Municipal.

O investimento na industrialização é uma das frentes para a aceleração econômica, de acordo com o secretário. Outras frentes para a aceleração econômica em Maringá são os setores da saúde e da tecnologia digital.

“O que posiciona Maringá com uma economia forte é o agronegócio, sendo a nona cidade exportadora do Brasil e a 11ª importadora. Mas o setor de tecnologia digital vem se firmando como o segundo eixo importante da nossa economia. Nós entendemos que com o lançamento do Parque Tecnológico de Maringá, esse setor está muito associado a serviços, e nós pretendemos evoluir mais rapidamente também com a implantação de indústrias de alta tecnologia. Nesta sexta-feira vamos ter a apresentação de uma empresa que vai ser a primeira montadora de carros 100% elétricos fabricados no Brasil vem aqui para Maringá. Na sexta [dia 26] um protótipo desse automóvel vai estar em exposição na prefeitura, e na sala de reuniões vai ocorrer a primeira rodada de investimentos, nessa linha”, detalha Cordiolli em entrevista para a rádio CBN de Maringá.