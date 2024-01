1 milhão de pessoas passaram a virada no Litoral do Paraná

As praias do Litoral receberam cerca de 1 milhão de pessoas na virada de 2023 e 2024, segundo estimativas de público da Polícia Militar do Paraná divulgadas nesta segunda-feira (1).

Aproximadamente 550 mil de pessoas acompanharam a queima de fogos em Guaratuba, 250 mil em Matinhos e 200 mil em Pontal do Paraná. A prainha de água doce de Porto Rico, na Costa Noroeste, recebeu aproximadamente 30 mil turistas na virada do ano.

Com o apoio do Governo do Estado, as prefeituras prepararam uma programação cultural e show pirotécnico para o Réveillon, que teve fogos normais e fogos de menor ou nenhum barulho para evitar problemas com animais de estimação, crianças e pessoas com autismo. As queimas de fogos aconteceram em cinco pontos de Matinho, localizados nos espigões da nova orla da cidades, seis em Pontal do Paraná e dois em Guaratuba, além das cidades de Paranaguá, Guaraqueçaba e Antonina.

A programação faz parte do Verão Maior Paraná e traz uma série de serviços, shows e atividades de lazer para os veranistas que passam a temporada no Litoral e na Costa Noroeste. Com 27 shows nacionais programados, além de uma série de outras ações, a temporada 2023/2024 do Verão Maior promete ser a maior da história e espera receber 4 milhões de turistas no período de veraneio. A programação completa pode ser acessada no site www.verao.pr.gov.br.

Uma das atrações envolve as ações esportivas nos oito postos fixos em Guaratuba, Shangrilá, Ipanema, Praia de Leste, Matinhos e Caiobá (no Litoral) e em Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste, além dos postos itinerantes que passarão por Guaraqueçaba, Ilha do Mel, Morretes, Antonina e Paranaguá. A abertura oficial foi no dia 28 de dezembro e as atividades vão até fevereiro.

