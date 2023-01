1ª etapa do Circuito Paranaense de Bodyboarding movimenta Guaratuba

Da Redação

A praia brava de Guaratuba recebeu neste fim de semana (28 e 29), a 1ª etapa do Circuito Paranaense de Bodyboarding 2023. O evento faz parte dos Jogos de Aventura e Natureza do Verão Maior Paraná e foi organizado com o apoio da Federação Paranaense de Bodyboarding, do Instituto Guaramar e da prefeitura de Guaratuba.

Realizada no Pico de Guaratuba, a disputa teve a participação de cerca de 70 atletas que competiram em oito categorias: open masculino e feminino (categorias aberta para todas as idades), master masculino e feminino (atletas com 35 anos ou mais), Iniciantes masculino e feminino (categoria aberta para todas as idades), Dropknee masculino (categoria aberta para todas as idades) e Gromets (atletas com até 12 anos).

No primeiro dia de competição, foram realizadas as fases iniciais classificatórias de todas as categorias, com 30 baterias compostas por três atletas em cada. Os vencedores disputaram no segundo dia (29) as semifinais e a final da primeira etapa.

No open masculino, o vencedor foi Jean Gonçalves, de Pontal do Paraná, que também foi o primeiro colocado nas categorias master masculino e Dropknee. Surfista há quase 20 anos, ele diz que não costuma participar de muitas competições, mas que acha importante a realização de campeonatos, principalmente durante a alta temporada, para incentivar a prática do esporte.

“A galera tem que vir competir pra mostrar o esporte para o pessoal na praia. A gente tá aí sempre treinando, buscando o melhor e tentando incentivar a molecada. Nunca fui de competir direto, mas sempre estive surfando. Tô ensinando minha filha, que foi campeã no iniciante agora há pouco. Nosso foco é tentar trazer a criançada para o esporte”, afirma.

Na categoria, o segundo colocado foi Flávio Henrique, o terceiro foi Roger Lima Fusculin e o quarto, Sanderson Trevisan. Já no open feminino, Francis Aoto levou o primeiro lugar, desbancando a vice-campeã mundial Isa Nunes.

Francis, que mora em Guaratuba, já foi sete vezes campeã paranaense, mas venceu pela primeira vez na própria cidade. “Tô muito feliz de ganhar em casa. Comecei o ano com o pé direito, esse ano também competi no circuito mundial, então tô bem feliz de começar com um treino bom. Aoto começou a praticar o esporte com 12 anos e competiu pela primeira vez aos 15 anos.

O terceiro lugar no open feminino ficou para Guta Borges, que também venceu a categoria master feminino, e a quarta posição foi para Mayra Gonçalves, que conquistou o primeiro lugar na categoria iniciante feminino e na Gromets mista. Ela é filha do campeão do open masculino Jean Gonçalves. Nas outras categorias, Márcio França levou o primeiro lugar no master masculino e Paulo Godoi foi o primeiro colocado na disputa entre os iniciantes masculinos.

O Circuito Paranaense de Bodyboarding ocorre ininterruptamente desde os anos 1990. Neste ano, o calendário do circuito terá seis etapas ao longo do ano, que serão realizadas a cada dois meses em diferentes praias do Litoral paranaense, entre elas, Ilha do Mel, Pontal do Paraná e Matinhos.

SUCESSO — Segundo o secretário estadual de Esporte, Helio Wirbiski, a iniciativa foi um sucesso e atraiu ainda mais turistas para o litoral. “Esse é o último fim de semana da operação do Esporte, atendemos mais de 700 mil pessoas. O balanço que fizemos é muito positivo. A cidade está muito feliz com o que está acontecendo”.

A ponta-grossense Pamela Aline resolveu passar o fim de semana com a família em Guaratuba, no Litoral do Estado, e descobriu o campeonato. Decidiu ficar com a família para acompanhar a disputa e, segundo ela, foi a primeira vez que participou de um evento assim. “Escutamos e decidimos ver o que era. Agora faz tempo que estamos aqui olhando. Achei legal, interessante. Estava vendo as meninas”.

Já o morador de Guaratuba, Rafael Alberto Bravo, foi até o Pico de Guaratuba na manhã do domingo exclusivamente para acompanhar o esporte com a esposa e as filhas. Uma delas inclusive tem o sonho de competir na modalidade futuramente.

“Ficamos sabendo que ia ter o campeonato e viemos prestigiar o evento. Minha filha quer iniciar no esporte, trouxe ela pra conhecer mais”. Ele ainda destacou a arquibancada montada exclusivamente para a realização do evento. "A estrutura tá legal, tem a arquibancada coberta para ficarmos na sombra, está excelente”.

Segundo Rafael de Araújo Guimarães, diretor executivo da Federação Paranaense de Bodyboarding e organizador do evento, a parceria com o Governo do Estado foi essencial para a viabilização da competição. “A realização desse evento era um sonho que gostaríamos de colaborar com os moradores e turistas. O Governo do Estado com o Verão Maior veio nessa parceria trabalhando muito forte em toda a orla paranaense com eventos e modalidades diferentes nas sete regiões do litoral, a gente só tem a agradecer”.

INCLUSÃO — No sábado, a organização fez uma oficina da modalidade paradesportiva de bodyboard inclusivo, com 12 participantes portadores de deficiência física e visual. Durante a ação, atletas experientes do esporte atuaram como instrutores, ensinando a parte teórica aos envolvidos e, posteriormente, os levaram para os alunos praticarem.

Segundo Luiz Renato Angelis, juíz da equipe técnica da Federação Paranaense de Bodyboarding, a ação foi realizada para que os PCDs tivessem uma vivência como atletas de bodyboarding por um dia. “O governo trouxe esse grupo, que envolve paratletas, para conhecer o nosso esporte. Fizemos uma oficina com eles explicando como são nossos equipamentos e como é nossa atividade. Primeiro a gente ensina na areia e depois acompanha eles dentro da água para fazer uma aula experimental”.

A próxima etapa do circuito será realizada em março. Uma semana antes do evento, a equipe responsável pela ação fará uma análise das condições de tempo para verificar a viabilidade de realizar uma nova oficina com deficientes físicos e visuais.

O coordenador do Paradesporto, Mário Sérgio Fontes, destacou que iniciativas como essa são fundamentais para que pessoas com algum tipo de deficiência sejam incluídas na sociedade. “Hoje uma das minhas maiores alegrias em proporcionar esse evento é ver que nós temos atletas ao lado de pessoas que não conheciam a modalidade mas que tiveram a oportunidade de vivenciar isso. O que nós queremos é que o cidadão com deficiência possa ter uma experiência inclusiva, participar da sociedade como qualquer outra pessoa. Estamos muito felizes”.

Matheus Antonio Ferreira dos Santos, de 25 anos, é deficiente visual, e conta que nunca surfou antes, mas que gostou da experiência. “Foi a primeira vez, bem bacana. Nunca surfei antes, achei bastante interessante, experiência muito legal. Os instrutores foram bastante atenciosos”.

Zeneide Gomes de Oliveira, mão de Matheus, não escondia a alegria em ver o filho no mar, e destacou que iniciativas como essa precisam acontecer com uma frequência maior. “Achei uma experiência ótima. Tudo que faz bem pra eles, acho que inclusive deveria ter mais”.

VERÃO MAIOR PARANÁ – O Verão Maior Paraná tem ações voltadas aos veranistas e comunidade local, com atividades esportivas e de lazer, aulas de ginástica, dança, caminhadas, recreação infantil, torneios e eventos esportivos, além de uma série de outras práticas relacionadas ao entretenimento. Acesse o site www.verao.pr.gov.br e confira a programação completa das atrações promovidas pelo Governo do Estado. As ações acontecem nos municípios do Litoral, além de Porto Rico e São Pedro do Paraná, no Noroeste do Paraná.

