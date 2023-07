Veja a lista de falecimentos desta quarta-feira (12)

Confira os sepultamentos que acontecem nesta quarta-feira (12) em Apucarana e região. Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

continua após publicidade

Anisia Guimarães Ipólito, 71 anos. O velório aconteceu no Salão Comunitário João Paulo. O sepultamento será às 09:00 no Cemitério Portal do Céu.

Afonso Gilabel da Silva, 98 anos. O velório foi na Capela Central. O sepultamento será às 15:00 no Cemitério da Saudade.

continua após publicidade

Antônio Fernandes de Moraes, 74 anos. Velório aconteceu na Capela Central. O sepultamento será às 16:00 no Cemitério da Saudade.

Maria Eunice da Silva Batista, 63 anos. O velório foi no Salão Comunitário de Nova Moreira. O sepultamento será no Cemitério Municipal de Marilândia do Sul, as informações sobre o horário não foram divulgadas.

Siga o TNOnline no Google News