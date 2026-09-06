Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Obituário
publicidade
OBITUÁRIO

Confira os falecimentos deste domingo (6) em Apucarana e região

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Confira os falecimentos deste domingo (6) em Apucarana e região
Autor Foto: Cindy Santos/TNOnline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARCO ANTÔNIO BARNEY

Idade: 59 anos
Falecido em 05/09/2026
Velório: Capela 1 do Cemitério Jardim Saudade, Londrina
Sepultamento: 06/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

MAURO DIEGO DE CAMPOS

Idade: 36 anos
Falecido em 05/09/2026
Velório: Capela Mortuária Central, Apucarana
Sepultamento: 06/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

IVANIL ISIDORO

Idade: 55 anos
Falecido em 05/09/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa, Apucarana
Sepultamento: 06/09/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana -PR

SANDRA REGINA DA ROSA PINTO

Idade: 57 anos
Falecido em 05/09/2026
Velório: Capela Central de Apucarana
Sepultamento: 06/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
REGIÃO

MARIA DE LURDES DE SOUSA

Idade: 66 anos
Falecido em 05/09/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 06/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Marilândia do sul -PR

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Apucarana Falecimentos notícias locais obituários serviços funerários velórios e sepultamentos
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Obituário

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV