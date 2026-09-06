Confira os falecimentos deste domingo (6) em Apucarana e região

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Publicado em 06.09.2026, 07:22:05 Editado em 06.09.2026, 07:21:58

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

MARCO ANTÔNIO BARNEY

Idade: 59 anos

Falecido em 05/09/2026

Velório: Capela 1 do Cemitério Jardim Saudade, Londrina

Sepultamento: 06/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

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MAURO DIEGO DE CAMPOS

Idade: 36 anos

Falecido em 05/09/2026

Velório: Capela Mortuária Central, Apucarana

Sepultamento: 06/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

IVANIL ISIDORO

Idade: 55 anos

Falecido em 05/09/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa, Apucarana

Sepultamento: 06/09/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana -PR

SANDRA REGINA DA ROSA PINTO

Idade: 57 anos

Falecido em 05/09/2026

Velório: Capela Central de Apucarana

Sepultamento: 06/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR

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REGIÃO

MARIA DE LURDES DE SOUSA

Idade: 66 anos

Falecido em 05/09/2026

Velório: Capela de Marilândia do Sul

Sepultamento: 06/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Marilândia do sul -PR