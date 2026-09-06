Confira os falecimentos deste domingo (6) em Apucarana e região
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
MARCO ANTÔNIO BARNEY
Idade: 59 anos
Falecido em 05/09/2026
Velório: Capela 1 do Cemitério Jardim Saudade, Londrina
Sepultamento: 06/09/2026, às 10:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR
MAURO DIEGO DE CAMPOS
Idade: 36 anos
Falecido em 05/09/2026
Velório: Capela Mortuária Central, Apucarana
Sepultamento: 06/09/2026, às 15:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR
IVANIL ISIDORO
Idade: 55 anos
Falecido em 05/09/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa, Apucarana
Sepultamento: 06/09/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana -PR
SANDRA REGINA DA ROSA PINTO
Idade: 57 anos
Falecido em 05/09/2026
Velório: Capela Central de Apucarana
Sepultamento: 06/09/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana -PR
MARIA DE LURDES DE SOUSA
Idade: 66 anos
Falecido em 05/09/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 06/09/2026, às 10:00, Cemitério Municipal, Marilândia do sul -PR