Confira os falecimentos deste domingo (18) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Cemitério Cristo Rei, em Apucarana-PR - Foto: Cindy Santos
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
APARECIDA DE MATOS SANCHES
Idade: 81 anos
Falecido em 17/10/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 18/10/2026, às 14:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR
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SEBASTIAO MOREIRA
Idade: 83 anos
Falecido em 17/10/2026
Velório: CAPELA CENTRAL
Sepultamento: 18/10/2026, às 16:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR
NILSON DA SILVA
Idade: 79 anos
Falecido em 17/10/2026
Velório: CAPELA JD PONTA GROSSA
Sepultamento: 18/10/2026, às 17:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR