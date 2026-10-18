Confira os falecimentos deste domingo (18) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Publicado em 18.10.2026, 07:06:45 Editado em 18.10.2026, 07:06:39

Escrito por Da Redação

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

APARECIDA DE MATOS SANCHES

Idade: 81 anos

Falecido em 17/10/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 18/10/2026, às 14:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

SEBASTIAO MOREIRA

Idade: 83 anos

Falecido em 17/10/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 18/10/2026, às 16:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

NILSON DA SILVA

Idade: 79 anos

Falecido em 17/10/2026

Velório: CAPELA JD PONTA GROSSA

Sepultamento: 18/10/2026, às 17:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR