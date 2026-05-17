Confira os falecimentos deste domingo (17) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
PAULO STRANB DA SILVA
Idade: 71 anos
Falecido em 16/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
BENEDITO PAULO DOS SANTOS
Idade: 69 anos
Falecido em 16/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
MARIA DOS ANJOS DA SILVA MESQUITA
Idade: 81 anos
Falecida em 16/05/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 17/05/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR
NILDO CORDEIRO MANSO
Idade: 76 anos
Falecida em 16/05/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 17/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR