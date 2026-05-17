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Confira os falecimentos deste domingo (17) em Apucarana

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

Escrito por Da Redação
Publicado em 17.05.2026, 07:19:01 Editado em 17.05.2026, 07:41:28
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Confira os falecimentos deste domingo (17) em Apucarana
Autor Sepultamentos acontecem na Cidade Alta e em Bom Sucesso - Foto: tnonline

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

PAULO STRANB DA SILVA

Idade: 71 anos
Falecido em 16/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/05/2026, às 11:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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BENEDITO PAULO DOS SANTOS

Idade: 69 anos
Falecido em 16/05/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 17/05/2026, às 17:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

MARIA DOS ANJOS DA SILVA MESQUITA

Idade: 81 anos
Falecida em 16/05/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 17/05/2026, às 17:00, Cemitério da Saudade, Apucarana - PR

NILDO CORDEIRO MANSO

Idade: 76 anos
Falecida em 16/05/2026
Velório: Capela de Marilândia do Sul
Sepultamento: 17/05/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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