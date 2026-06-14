Confira os falecimentos deste domingo (14) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
Publicado em 14.06.2026, 09:51:47 Editado em 14.06.2026, 10:00:23
Foto: TNONLINE
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
CARLOS ROBERTO CORREA
Idade: 66 anos
Falecido em 13/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/06/2026, às 16:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
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CELIO SABOIA DA SILVA
Idade: 72 anos
Falecido em 13/06/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 14/06/2026, às 13:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
JOSEFA MARIA DE SOUZA
Idade: 84 anos
Falecido em 14/06/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 14/06/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
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