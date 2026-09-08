Confira os falecimentos desta terça-feira (08) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
Escrito por Da Redação
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Sepultamentos acontecem em Apucarana e Marilândia do Sul - Foto: TNOnline
O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
ANTONIO DE JESUS QUEIROS
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Idade: 95 anos
Falecido em 08/09/2026
Velório: Capela Jardim Colonial
Sepultamento: 09/09/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
LOURDES CORREIA FRIZO
Idade: 66 anos
Falecido em 08/09/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 09/09/2026, às 16:00, Cemitério em Marilândia do Sul - PR
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