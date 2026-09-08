Confira os falecimentos desta terça-feira (08) em Apucarana

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

ANTONIO DE JESUS QUEIROS

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Idade: 95 anos

Falecido em 08/09/2026

Velório: Capela Jardim Colonial

Sepultamento: 09/09/2026, às 09:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

LOURDES CORREIA FRIZO

Idade: 66 anos

Falecido em 08/09/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 09/09/2026, às 16:00, Cemitério em Marilândia do Sul - PR