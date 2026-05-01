Confira os falecimentos desta sexta-feira (1) em Apucarana

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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

LUCIA LOURENCO DE PAULA

Idade: 65 anos

Falecido em 30/04/2026

Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa

Sepultamento: 01/05/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR

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MOISES FRANCISCO DE SOUZA

Idade: 60 anos

Falecido em 30/04/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 01/045/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR

SAMUEL MATIAS DA SILVA

Idade: 59 anos

Falecido em 30/04/2026

Velório: Capela Central

Sepultamento: 01/045/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR







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