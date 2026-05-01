Confira os falecimentos desta sexta-feira (1) em Apucarana
As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)
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O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.
LUCIA LOURENCO DE PAULA
Idade: 65 anos
Falecido em 30/04/2026
Velório: Capela do Jardim Ponta Grossa
Sepultamento: 01/05/2026, às 14:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR
MOISES FRANCISCO DE SOUZA
Idade: 60 anos
Falecido em 30/04/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/045/2026, às 14:00, Cemitério Cristo Rei, Apucarana - PR
SAMUEL MATIAS DA SILVA
Idade: 59 anos
Falecido em 30/04/2026
Velório: Capela Central
Sepultamento: 01/045/2026, às 16:00, Cemitério Portal do Céu, Apucarana - PR