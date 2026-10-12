Confira os falecimentos desta segunda-feira (12) em Apucarana

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As informações são da Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa)

O TNOnline divulga diariamente os falecimentos registrados em Apucarana e região, conforme informações publicadas pela Autarquia Municipal de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa). A lista reúne nome, data do falecimento e dados de velório e sepultamento.

CLAUDIA DE OLIVEIRA

Idade: 58 anos

Falecido em 11/10/2026

Velório: CAPELA CENTRAL

Sepultamento: 12/10/2026, às 14:00, CEMITÉRIO CRISTO REI, Apucarana -PR

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ANTONIA APARECIDA ANIZ PIN

Idade: 67 anos

Falecido em 11/10/2026

Velório: CAPELA PREVER DE JANDAIA DO SUL

Sepultamento: 12/10/2026, às 15:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL, Apucarana -PR

JOSE PEREIRA DOS REIS

Idade: 85 anos

Falecido em 11/10/2026

Velório: CAPELA PREVER DE JANDAIA DO SUL

Sepultamento: 12/10/2026, às 17:00, CEMITÉRIO MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL, Apucarana -PR