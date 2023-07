Aserfa: veja a lista de sepultamentos desta sexta-feira (14)

Confira os sepultamentos que acontecem nesta sexta-feira (14) em Apucarana e região. Todas as informações são divulgadas no site oficial da Autarquia de Serviços Funerários de Apucarana (Aserfa):

Léia Cristina Durigão Oliveira, 47 anos. O velório ocorreu na Capela Municipal de Ortigueira. O sepultamento será às 11:00 horas no Cemitério Cristo Rei.

Maria Eduarda da Silva, 97 anos. O velório aconteceu no Salão comunitário do João Paulo. O sepultamento será às 14:00 no Cemitério Portal do Céu.

Flavio Andrade dos Santos, 58 anos. O velório foi na Capela Central. O sepultamento será às 17:00 no Cemitério da Saudade.

Veja também os sepultamentos desta quinta-feira (13) em Apucarana:

Dirceu Gravena, 61 anos. O velório foi na Capela Central. O sepultamento será a partir das 15:00 horas no Cemitério da Saudade.

Jarbas Mendes, 81 anos. O velório foi na Capela Central. O sepultamento será às13:00 no Cemitério Portal do Céu.

Ildete Vieira Leite, 86 anos. O velório aconteceu na Capela Central. O sepultamento será a partir das 13:00 no Cemitério Cristo Rei.

