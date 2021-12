Da Redação

Homem de 69 anos passa 22 horas à deriva no mar

Neste domingo (28), a Guarda Costeira de Kagoshima, no Japão, resgatou um homem de 69 anos que passou 22 horas à deriva no mar, sentado no motor de um barco virado de cabeça para baixo.

As águas estavam agitadas, o que deixou os oficiais responsáveis pelo resgate ainda mais impressionados com o fato de o idoso ter sobrevivido.

O homem, que teve a identidade preservada, saiu sozinho de Kagoshima no sábado, a caminho da ilha de Yakushima. No meio do trajeto, a embarcação virou. Mesmo assim, ele conseguiu ligar para um amigo que acionou a guarda costeira.

Apesar da agilidade no aviso, as buscas duraram quase o dia inteiro, até o momento em que avistaram o barco tombado com o idoso na parte traseira, agarrado a uma peça da hélice, sentado no motor e coberto com um plástico para se manter aquecido. "Ele ficou no mar sozinho por 22 horas. Estou surpreso com suas habilidades de sobrevivência", disse um oficial em entrevista à AFP.

Imagens divulgadas pela guarda mostram o momento exato do resgate, quando retiram o homem do barco virado e o colocam em uma boia antes de transportá-lo à lancha onde um grupo de oficiais realiza os primeiros atendimentos. "É um milagre ele ter sobrevivido", disse outro guarda ao jornal Asahi Shimbun.

Fonte: UOL