Plantas no home office aumentam a produtividade; confira espécies indicadas

Na decoração do home office é preciso estar atento a alguns detalhes, como a cadeira ideal para trabalhar, a organização das prateleiras, a iluminação do espaço e, por mais surpreendente que possa parecer, a presença de plantas.

Pode parecer apenas um item decorativo, mas a verdade é que a presença delas pode aumentar a sua produtividade em até 15%, de acordo com um estudo da Universidade de Exeter, na Inglaterra, publicado no períodico científico Journal of Experimental Psychology: Applied.

E quais espécies são indicadas para o cultivo em ambientes fechados? O expert em terrários Rodrigo Castelucio, do Jardim Terra Molhada, indica as melhores plantas para ter no escritório. Confira abaixo!





Espada-de-são-jorge



A espécie é fácil de cuidar e resiste bem em ambientes com pouca iluminação solar. Exige pouca rega, uma vez por semana nas estações quentes, e nas mais frias a cada dez dias.





Antúrio

Os antúrios com as suas flores coloridas são plantas que preferem espaços de sombra e gostam de ficar longe da luz direta do sol.





Lírio-da-paz

O lírio-da-paz é uma espécie que ajuda a melhorar a qualidade do ar dentro de casa. Ele prefere luz difusa, ou seja, não gosta de exposição direta ao sol. Por isso, é uma boa pedida para áreas internas e sombreadas.





Jiboia

Esta espécie é uma das mais versáteis, resistentes e adaptáveis para ter dentro de casa já que ela se acomoda em um espaço pequeno, ficando com folhas menores quando plantada em vasos.

Cactos e Suculentas

Estas espécies de regiões desérticas precisam de pouca rega e muita luminosidade — o ideal são algumas horas de exposição direta ao sol por dia. Vão bem quando plantadas em vasos ou em canteiros e podem dividir o mesmo espaço já que precisam do mesmo tipo de substrato — um composto de terra e areia — para crescer.





Terrários

Os terrários são ainda mais fáceis de cuidar. Eles exigem uma rega a cada três meses, em média. Além de serem cheios de charme!

Com informações, Casa Vogue.