Confira dicas para uma cozinha linda, prática e organizada

O sofá e o home office não são as únicas estrelas da casa em tempos de quarentena. Muitas famílias, que antes comiam na rua, passaram a fazer todas as refeições em casa, o que fez com prestassem mais atenção também à cozinha. Por Haus.

Cozinhar, lavar a louça, limpar. Tarefas que parecem não ter fim podem ser mais facilmente realizadas se se parar um tempinho para pensar, planejar e organizar o espaço, como lembra o designer de interiores Henrique Freneda, para o site Haus, da Gazeta do Povo. A organização pode funcionar, ainda, como uma terapia, já que para alguns o trabalho manual, quase mecânico, é uma forma de esvaziar e pôr a mente em ordem.

Com o auxílio de Freneda, o site Haus listou cinco dicas para tornar sua cozinha linda, prática e organizada. Confira!

Circulação

A cozinha é um ambiente de trabalho, logo é necessário que seu espaço seja pensado de forma a facilitar a circulação e a realização das tarefas. A dica do designer de interiores é criar um triângulo imaginário entre o fogão, a pia e a geladeira, posicionando-os um que cada ponta. “O objetivo é facilitar a mobilidade na cozinha", destaca.

Tenha o necessário

A máxima do menos é mais é válida, também, para a cozinha. Dedique um tempo para separar itens que estejam sem uso no ambiente. Isso vale para louças, talheres, eletros, panelas, potes sem tampa e até para itens de mesa.