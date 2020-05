Casal de cantores adquire mansão de R$ 77 milhões em Los Angeles; veja fotos

Segundo a revista Variety , a cantora Gwen Stefani e seu namorado, também o cantor Blake Shelton, compraram uma casa na região de Encino, em Los Angeles. De acordo com uma revista, o casal pagou U$ 13,2 milhões pela propriedade (o equivalente a cerca de R $ 77 milhões), que inclui uma casa de 1200 m² em um terreno de 6470 m².

Como a casa é nova e a compra não foi feita com o intermediário de uma imobiliária, detalhes sobre o interior da mansão ainda não são conhecidos. A casa foi construída por Evan Gaskin. A revista americana afirma que a residência está ocupada por três andares, garagem com espaço para 4 carros, sala de cinema, além de uma piscina com spa e área externa com bar e cozinha. A casa é uma das mais reservadas de Encino, por dois grandes portões e não ser visível da rua.

Stefani e Shelton se conheceram no programa de TV americano "The Voice", onde ambos são jurados e estão juntos desde 2015.