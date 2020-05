Arquitetos dividem casa em duas partes para criar átrio de luz

Ao criar a residência onde vivem três gerações da mesma família em Nova Deli, na Índia, os profissionais do escritório Anagram Architects projetaram uma casa nada convencional.A Cleft House, ou “casa da fenda”, ocupa um terreno estreito de 326 m² de frente para uma via movimentada voltada para o noroeste. A partir destas características, os arquitetos desenvolveram um projeto que compensa a falta de privacidade da fachada com um lar aberto e iluminado graças a um imponente átrio de luz.





“Nossa abordagem se afasta da circulação convencional e dos arranjos espaciais típicos das residências plotadas”, explicam os profissionais no descritivo do projeto. A equipe considerou o volume construído como um monólito rompido ao meio em vez de uma composição de volumes fenestrados.





Fachadas de pedra facetadas e isoladas protegem a casa da falta de privacidade na parte da frente, enquanto as áreas de serviço, suítes e closets são planejados na parte de trás para amenizar a entrada de calor.





O vazio profundo esculpido na parte dianteira e traseira nos níveis superiores cria um pátio sinuoso, naturalmente ventilado e social no coração da residência, atraindo vistas e varandas de todos os cômodos da casa.

Ele desenha uma luz ampla, suavizada pela presença do branco e da madeira e o vidro do telhado.

Com informações, Casa Vogue.