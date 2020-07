Polícia Federal prende auditor em operação contra corrupção

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

A Polícia Federal prendeu hoje (12) um auditor fiscal em São Sebastião, litoral norte paulista. O servidor da Receita Federal é suspeito de participar de um esquema de corrupção. Também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão dentro da mesma operação.

Segundo a Polícia Federal, as investigações começaram em março com a denúncia de um empresário que afirmou que o auditor pediu propina para deixar de aplicar uma multa e encerrar a fiscalização tributária. O servidor teria pedido, de acordo com o relato, cerca de R$ 23 milhões.

As apurações da Operação Probitas demonstraram, segundo a polícia, que realmente houve a solicitação de suborno. Parte das ações de busca foram realizadas na cidade de São Paulo.