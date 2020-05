PCPR prende suspeito de tentativa de feminicídio em Arapongas

Nesta segunda-feira (4), a Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 33 anos, suspeito de uma tentativa de feminicídio contra a ex-namorada. O crime ocorreu na madrugada do último dia 26 de abril, no município de Arapongas, região Norte do Estado. A prisão aconteceu em cumprimento de mandado de prisão preventiva, no sábado (2), em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

Os policiais civis receberam a informação de que o suspeito estaria no município da RMC. Com o apoio da Guarda Municipal, o homem foi preso no momento em que saia de uma casa no Centro de Araucária.

Conforme apurado durante as investigações, o suspeito e a vítima, de 27 anos, haviam terminado um namoro – há cerca de 40 dias – que durou aproximadamente 11 anos. No final da noite do dia 25 de abril, o investigado procurou a ex-namorada para dar um presente, quando a vítima saiu pelo portão da casa, o homem pegou a mulher com força e a colocou dentro do carro.

O suspeito levou a vítima até um milharal, onde a agrediu com socos e chutes. A mulher alegou que o homem repetia que iria matá-la. Além disso, o investigado cortou com uma faca do cabelo da vítima que ficou praticamente careca. Na ocasião, mulher conseguiu fugir do suspeito.

Após o crime, a vítima procurou a PCPR e imediatamente foi aberto inquérito policial, pedido a medida protetiva e um mandado de prisão preventiva contra o suspeito que fugiu do município na sequência.

O investigado possui antecedentes criminais por receptação, porte ilegal de arma de fogo, roubo agravado, associação criminosa, resistência e violência doméstica. Se condenado poderá pegar de 12 a 30 anos de prisão.