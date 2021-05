Israel critica reconhecimento de Estado da Palestina

Continua após publicidade

O governo de Israel criticou anteontem o Brasil, a Argentina e o Uruguai, porque os dois primeiros países sul-americanos reconheceram o Estado da Palestina, ou no caso do Uruguai, afirmou que fará isso em 2011. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores de Israel, Yigal Palmor, disse que o reconhecimento unilateral é "desapontador e prejudicial" e viola acordos de paz feitos anteriormente.

Palmor definiu o reconhecimento, feito pelo Brasil no dia 3 e pela Argentina no dia 6, como "absurdo". Israel afirma que o reconhecimento prejudica os esforços para a retomada das negociações de paz. Com as negociações de paz entre Israel e a Autoridade Nacional Palestina (ANP) paralisadas desde o final de setembro, Brasil e Argentina reconheceram o "Estado da Palestina" e deverão ser seguidos em breve pelo Uruguai, em um processo que um funcionário graduado da ANP definiu como o resultado de meses de campanha.

O presidente palestino Mahmoud Abbas agora colocou seus olhos na Europa e poderá pedir que a Turquia, que visita nesta semana, siga os países sul-americanos no reconhecimento. O presidente turco Abdullah Gul sinalizou que poderá fazer isso. O vice-ministro da Defesa de Israel, Danny Ayalon, disse que o reconhecimento brasileiro e argentino ao Estado palestino não tem efeitos práticos. As informações são da Associated Press.