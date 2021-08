Banco alemão doa 18 mi de euros para Fundo Amazônia

Da Redação

Amazônia

O banco alemão de desenvolvimento KFW vai doar 18 milhões de euros para o Fundo Amazônia, que financia programas de desenvolvimento sustentável no Norte do Brasil. O contrato de doação foi assinado hoje entre o KFW e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), gestor do fundo, durante a 16ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP-16), em Cancún, no México. A informação foi divulgada pelo BNDES em nota.

A Alemanha é o segundo país a fazer uma doação para o fundo. O primeiro foi a Noruega, que assinou contrato para doar US$ 1 bilhão até 2015. Segundo o BNDES, o Fundo Amazônia já tem 13 projetos aprovados voltados para a contenção do desmatamento na região amazônica, que somam R$ 189 milhões.

Os programas também contemplam regularização fundiária, revitalização da agricultura familiar, aprimoramento do monitoramento do desmatamento através de imagens de satélite e o incentivo às atividades econômicas sustentáveis, informou o BNDES.