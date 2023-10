​Catarinense de 6 anos morreu com os padrinhos no acidente

Gustavo Felipe Serafini Aquina, de 6 anos, foi uma das 51 vítimas fatais do acidente com ônibus na Serra Dona Francisca, em Joinville, no Norte de Santa Catarina no sábado (14). O menino, que era de Videira, no Oeste catarinense, viajava com os padrinhos que moravam em União da Vitória, no Paraná. O casal Conrado Schier e Marise Schier também morreu.

Conforme a Funerária São Judas, o enterro do menino está marcado para as 10h desta segunda (16) no cemitério da comunidade Iraquiã, no interior do município.

O corpo da criança chegou à Videira por volta das 20h de domingo (15) e é velado na Capela Mortuária Jardim da Saudade. Gustavo, que morava com a mãe no bairro Panazzolo, foi até a casa dos padrinhos para viajar com eles para um evento religioso. Segundo a Federação Umbanda, Candoblé e Angola (Fuca), os padrinhos eram coordenadores regionais da entidade e organizadores do evento. No site oficial do Fuca, foi publicada uma mensagem no domingo (15) afirmando que "a família umbandista está de luto. Irmãos de fé que no caminho para cumprir sua missão, num lindo trabalho de praia que estava programado, suas vidas são ceifadas pela força do destino", diz o texto. Conforme o grupo, a excursão ocorria anualmente para realizar trabalhos na Praia de Itapoá, em Santa Catarina. O casal é velado em União da Vitória, no Paraná.

O acidente

O acidente aconteceu no km 89 da SC-418 no fim da tarde de sábado (14). O motorista do ônibus, com placas de União da Vitória (PR), teria perdido o controle do veículo em uma curva na região turística conhecida como Serra Dona Francisca.



