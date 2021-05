Imigrantes, Régis e Fernão Dias têm lentidão em SP

Continua após publicidade









SÃO PAULO, SP, 4 de maio (Folhapress) - Algumas das principais rodovias que cruzam o Estado de São Paulo registram congestionamento, na noite de hoje, após o feriado prolongado de 1º de Maio. Entre as vias com problema estavam a Imigrantes, a Raposo Tavares e a Fernão Dias.



Na Imigrantes, a concessionária responsável apontava lentidão, por volta das 19h20, entre o km 70 e o km 65, no sentido da capital paulista, em decorrência do excesso de veículos. As outras estradas do sistema Anchieta-Imigrantes tinham movimento tranquilo.



Outra via com retenção era a Raposo Tavares, desde o km 27 até o km 23, na região de Cotia, também no sentido São Paulo. Já na Floriano R. Pinheiro (SP-123), o problema estava entre o km 27 e o km 26, na região de Tremembé, no sentido da cidade de Taubaté.



O excesso de veículos também provocava congestionamento na Régis Bittencourt, entre o km 355 e o km 349, na serra do Cafezal, e entre o km 288 e o km 279, em Embu das Artes (na Grande São Paulo). Os dois trechos de filas estavam concentrados no sentido da capital paulista.



O motorista encontrava lentidão ainda na Fernão Dias, entre o km 55 e o km 59, na região de Mairiporã (na Grande SP), no sentido São Paulo. Na via Dutra, as filas estavam entre o km 108 e o km 110, em Taubaté, e entre o km 207 e o km 208, em Guarulhos (na Grande SP), também sentido capital paulista.



Já a Ayrton Senna tinha lentidão por volta das 19h20, entre o km 39 e o km 32, na região de Itaquaquecetuba (na Grande SP), o sentido São Paulo, também provocado pelo excesso de veículos.