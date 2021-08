Acidente em circo fere 9 acrobatas nos EUA

Da Redação

Pelo menos nove pessoas ficaram gravemente feridas hoje quando uma plataforma cedeu durante um espetáculo de acrobacia em um circo em Providence, no Estado norte-americano de Rhode Island. A queda da plataforma lançou oito acrobatas ao chão. Elas caíram cerca de 12 metros. Uma dançarina que estava embaixo também foi atingida. As nove artistas de circo ficaram gravemente feridas na queda, aparentemente provocada por um problema na estrutura de metal que a segurava. Fonte: Associated Press.