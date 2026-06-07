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Zverev vence batalha contra Cobolli, é campeão de Roland Garros e enfim vence 1º Slam

Escrito por Andreza Galdeano (via Agência Estado)
Publicado em 07.06.2026, 15:06:00 Editado em 07.06.2026, 15:17:02
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Depois de mais de quatro horas de uma final dramática em Roland Garros, Alexander Zverev finalmente conquistou o tão aguardado primeiro título de Grand Slam da carreira. O alemão superou Flavio Cobolli por 3 sets a 2, com parciais de 6/1, 4/6, 6/4, 6/7 (5-7) e 6/1, em uma decisão marcada por reviravoltas, desgaste físico e um quinto set dominante do número 3 do mundo.

Zverev começou a partida com autoridade, dominando o primeiro set com um saque sólido e poucos erros. Cobolli, porém, reagiu na segunda parcial, elevando o nível e aproveitando uma queda de rendimento do alemão para empatar a decisão.

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O equilíbrio se manteve no terceiro set, mas Zverev voltou a ser mais consistente nos momentos importantes e abriu vantagem. No quarto set, a final ganhou contornos dramáticos: Cobolli salvou break points, chegou a ter a chance de empatar a partida e levou o jogo ao tie-break, que venceu após aproveitar uma sequência de erros do alemão.

No quinto set, no entanto, o cenário mudou completamente. Zverev tomou o controle desde o início, abriu vantagem rápida e passou a comandar os pontos, enquanto Cobolli começou a sentir fisicamente o peso da partida. O italiano ainda tentou resistir, mas acumulou erros nos momentos decisivos.

Sacando para permanecer na final, Cobolli começou o último game com dificuldades, cometendo erros e uma dupla falta que abriu caminho para três championship points. Ele ainda salvou o primeiro, mas acabou derrotado na sequência após um erro de smash, selando o título de Zverev em Roland Garros.

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Com a vitória, o alemão conquista seu primeiro Grand Slam da carreira após três finais anteriores em majors e enfim levanta a taça em Paris, em uma das finais mais duras da sua trajetória.

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Alexander Zverev Flavio Cobolli Roland Garros tênis
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