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Zverev supera Fritz e chega à semifinal inédita de Wimbledon após quebrar tabu contra americano

Escrito por (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 14:30:00 Editado em 08.07.2026, 14:41:41
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Alexander Zverev garantiu nesta quarta-feira uma vaga inédita na semifinal de Wimbledon. O alemão, número 3 do ranking mundial, derrotou o norte-americano Taylor Fritz por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/4 e 6/2, em 1h59min de partida disputada na quadra 1 do All England Club.

A classificação também marcou o fim de um longo domínio de Fritz no confronto direto. O norte-americano havia vencido os sete encontros anteriores entre os dois, mas não conseguiu repetir o desempenho diante de um Zverev mais consistente no saque e nos momentos decisivos.

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O alemão abriu vantagem com uma quebra em cada um dos dois primeiros sets e encaminhou a vitória sem permitir que o adversário encontrasse ritmo. Fritz ainda precisou receber atendimento médico durante a segunda parcial por causa de dores no joelho, mas permaneceu em quadra até o fim do confronto.

Na terceira parcial, Zverev aumentou a pressão, abriu 5/1 e administrou a vantagem para confirmar a classificação. O alemão terminou o jogo com 14 aces, venceu 77% dos pontos disputados com o primeiro serviço e não teve o saque quebrado pelo rival.

Com a campanha em Londres, Zverev alcançou uma marca inédita na carreira: passou a ter semifinais nos quatro torneios de Grand Slam. O tenista já havia chegado entre os quatro melhores no Austrália Open, Roland Garros e US Open, mas ainda buscava o feito em Wimbledon.

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Na Era Aberta, o alemão se tornou o 27º jogador a atingir essa marca e o quinto tenista em atividade a conseguir o resultado, ao lado de Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Marin Cilic.

Na semifinal, Zverev enfrentará o britânico Arthur Fery, número 114 do ranking mundial. O convidado do torneio eliminou o italiano Flavio Cobolli por 3 a 0 e garantiu presença entre os quatro melhores.

Na outra semifinal masculina, o atual campeão de Wimbledon, Jannik Sinner, enfrenta o sérvio Novak Djokovic, heptacampeão do torneio. O duelo reúne dois dos principais nomes do circuito e vale uma vaga na decisão do Grand Slam britânico.

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No torneio feminino, as semifinais serão disputadas nesta quinta-feira. Coco Gauff enfrenta Karolina Muchova, enquanto Linda Noskova encara Marta Kostyuk.

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