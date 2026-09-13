Zverev mantém freguesia de Shelton, vence o US Open e conquista seu 2º Grand Slam

A experiência fez diferença na final masculina do US Open, e o alemão Alexander Zverev venceu o local Ben Shelton por 3 sets a 1, parciais de 6/3, 7/6 (7/2), 5/7 e 6/2, em 3h33. Com a sexta vitória em seis confrontos com Shelton, o número 2 do mundo chegou ao segundo título de Grand Slam, após a conquista de Roland Garros, em junho.

Aos 29 anos, Zverev entrou no Arthur Ashe Stadium, a quadra central do complexo de Flushing Meadows, com muito mais bagagem do que o rival de 23 anos. Antes da conquista em Paris, ele já tinha disputado outras três finais de Grand Slam e depois também jogou pelo título em Wimbledon. Já Shelton fazia sua estreia em decisões de Majors.

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Apesar de falhar na tentativa de repetir o feito de Andy Roddick e encerrar um jejum de 23 anos dos EUA sem ver um tenista local vencendo o US Open, Shelton vai pular, na segunda-feira, do nono para o quarto lugar do ranking mundial, sua melhor posição na lista da Associação dos Tenista Profissionais (ATP) da carreira.

Shelthon iniciou a decisão apostando no saque, mas a estratégia foi bem neutralizada por Zverev. O tenista da casa ganhou o sorteio e escolheu começar no serviço, mas perdeu o saque logo no primeiro game. Após sair na frente, em nenhum momento o alemão foi ameaçado em seu serviço, ganhou 94% dos pontos com o primeiro saque, o que evitou que a torcida transformasse a Quadra Central em um caldeirão em favor do rival. E com uma dupla falta de Shelton, Zverev levou o primeiro set em 6/3.

O segundo set foi mais equilibrado. Shelton conseguiu elevar seu nível, não permitiu quebra de seu serviço, mas novamente não conseguiu ameaçar o saque do rival. Apesar disso, conseguiu levantar a torcida com algumas jogadas de efeito. Sem quebras, a parcial foi decidida no tie break, que foi totalmente dominado por Zverev, que logo abriu 5 a 0. Shelton conseguiu 2 pontos com seu saque, mas na sequência viu o adversário fazer 7/2.

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O norte-americano conseguiu seus primeiros break points na decisão no terceiro set e precisou apenas confirmar um para finalmente quebrar o serviço de Zverev no final da parcial para marcar 7/5. Foi apenas a segunda vez que Shelton venceu um set contra o adversário. Nas cinco partidas anteriores, somente na primeira Zverev não marcou 2 a 0.

O alemão não se deixou abalar pelo revés no terceiro set e iniciou o quarto quebrando o serviço do adversário. No sétimo game, Zverev voltou a derrubar o saque de Shelton e marcou 5/2. Na sequência, ele sacou para garantir seu segundo título de Grand Slam. Após confirmar o championship point, aparentemente, o alemão não percebeu de imediato que era campeão do US Open, achando que ainda pontos em disputa, e demorou alguns momentos para comemorar.