Zverev ganha e será adversário de Thiago Monteiro em Bastad; Laura Pigossi avança na Romênia

Thiago Monteiro terá um compromisso complicado pelas oitavas de final do Torneio de Bastad, ATP a nível 250. Nesta terça-feira, o alemão Alexander Zverev confirmou seu favoritismo diante de Alex Molcan e será o rival do brasileiro. O quinto cabeça de chave na Suíça fez 6/4, 3/6 e 7/5 diante do sérvio.

Depois de estrear bem ao superar o colombiano Daniel Galan após batalha de 3 horas, e se garantir novamente como o melhor brasileiro no ranking da ATP, o tenista cearense desafiará o forte alemão na próxima quinta-feira.

Eles se reencontrarão após jogo tenso na qualificatória da Copa Davis de 2022, na qual a torcida brasileira enervou o alemão com muita gritaria e vaias no C entro Olímpico de Tênis, no Rio. Mesmo com o clima hostil, Zverev levou a melhor na época, quando ainda era o número três do mundo, eliminando a equipe verde e amarela com 6/1 e 7/5.

Em outros jogos da primeira rodada, nesta terça-feira, o espanhol Alejandro Davinovich Fokina foi surpreendido pelo eslovaco Józef Kovalik, e acabou eliminado com derrota por 6/3 e 6/4. Já o compatriota Zapata Miralles passou pelo boliviano Hugo Dellien com 6/3 e 7/6 (7/3), enquanto Alexander Shevchenko fez duplo 6/3 sobre o argentino Juan Manuel Cerundolo.

LAURA PIGOSSI AVANÇA

A brasileira Laura Pigossi largou bem no Torneio da Romênia, a nível WTA 125. Nesta terça-feira, superou a tenista local Miriam Bulgaru, de virada, parciais de 5/7, 6/0 e 6/1 após 2h39 de duração.

"Consegui jogar bem, o primeiro set tive muita vantagem e acabei perdendo, ela elevou o nível. Mas depois consegui subir meu nível e administrei bem", disse Laura Pigossi, que volta à quadra nesta quarta-feira diante da francesa Elsa Jacquemot. A brasileira ainda joga nas duplas, ao lado da montenegrina Danka Kovnic. Elas encaram a dupla cabeça de chave 2, formada pela australiana Olivia Tjandramulia e a romena Oana Gavrila.