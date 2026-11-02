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Zverev aparece oficialmente no topo do ranking da ATP; João Fonseca cai uma posição e é o 41º

Escrito por (via Agência Estado)
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Agora é oficial: Alexander Zverev aparece pela primeira vez no topo do ranking da ATP. O alemão alcançou o feito ao alcançar as quartas de final do ATP 500 de Viena - caiu na semifinal diante de Alex de Minaur - e superou o italiano Jannik Sinner em 100 pontos. João Fonseca caiu para a 41ª posição.

Na lista divulgada pela ATP nesta segunda-feira, Zverev aparece na frente com 9.550 pontos, diante de 9.450 do italiano, então disputado, mas perdendo três mil pontos nesta reta final de temporada por causa do abandono das quadras por lesão.

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O Top 3 é completado por Carlos Alcaraz, campeão em Viena ao bater De Minaur na decisão com 6/1 e 6/4 neste domingo. O espanhol, porém, está bem distante da dupla, com somente 6.1000 pontos por também perder grande parte do ano por causa do problemas no punho.

Entre os 10 melhores, as novidades do ranking são o australiano Alex de Minaur subindo uma posição após o vice em Viena e alcançando a nona colocação, e o jovem espanhol Rafael Jódar, de 20 anos, assumindo o décimo lugar, derrubando o sérvio Novak Djokovic para 11º.

Fora da temporada oficial para cuidar da parte física e psicológica - fará torneio de exibição com Rogr Federer, em dezembro -, o brasileiro João Fonseca perdeu mais uma colocação, caindo para o 41º lugar.

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CONFIRA O RANKING DA ATP:

1º - Alexander Zverev (ALE) - 9.550 pontos

2º - Jannik Sinner (ITA) - 9.450

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3º - Carlos Alcaraz (ESP) - 6.100

4º - Ben Shelton (EUA) - 4.530

5º - Daniiel Medvedev (RUS) - 3.860

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6º - Flávio Cobolli (ITA) - 3.690

7º - Arthur Fils (FRA) - 3.525

8º - Frances Tiafoe (EUA) - 3.430

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9º - Alex de Minaur (AUS) - 3.410

10º - Rafael Jódar (ESP) - 3.209

41º - João Fonseca (BRA) - 1.200

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