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Zidane rasga elogios a Cristiano Ronaldo durante coletiva: ?Tiro o chapéu?

Escrito por Estadão Conteúdo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O técnico Zinédine Zidane se manifestou neste domingo (04) sobre a briga entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. Em coletiva antes do jogo entre França e Bélgica, pela Liga das Nações, o ex-meio-campista não entrou no mérito da discussão entre os portugueses, mas rasgou elogios e demonstrou gratidão ao seu ex-comandado.

"Temos de reconhecer a sua grande carreira. Tive a sorte de treiná-lo. Ele me ajudou a ganhar muitos títulos. Tiro o chapéu para ti, Cristiano. Sempre tive um grande respeito por aqueles com quem partilhei o meu tempo".

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Ídolos dentro de campo pelo Real Madrid, Zidane e Cristiano Ronaldo trabalharam juntos entre 2016 e 2018 e conquistaram nove títulos no gigante espanhol. Entre as conquistas foram três Champions League e dois Mundiais de Clube. A equipe ganhou notoriedade pela eficiência no ataque formado pelo astro português e por Gareth Bale e Karim Benzema.

Cristiano deixou a seleção portuguesa na última semana após entrar em rota de colisão com o técnico Jorge Jesus. O ex-comandante do Flamengo deixou o craque no banco de reservas diante da Noruega, pela Nations League, e deu lugar ao centroavante Gonçalo Ramos. A expectativa era acionar CR7 durante o jogo, que permaneceu entre os suplentes.

A briga tomou outra proporção durante a semana e o capitão deixou a seleção portuguesa antes do término da Data FIFA. Sem Cristiano, Portugal derrotou a Dinamarca na última quinta-feira (01), por 4 a 2.

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